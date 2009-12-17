Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,137 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Magicpin привлек $7 млн для соединения потребителей с местными предпринимателями

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:38
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,958
Благодарностей: 809
УГ: 2
КП: 0.171
подарки
Magicpin привлек $7 млн для соединения потребителей с местными предпринимателями


Индийский стартап Magicpin, который объединяет элементы Foursquare с офлайн и онлайн-сервисами, привлек $7 млн. инвестиций во втором раунде финансирования. Текущий раунд возглавили действующие инвесторы Lightspeed India Partners, Westbridge и несколько неназванных зарубежных инвесторов. Ранее данный стартап привлек 10 миллионов долларов инвестиций.

Двухлетняя компания была основана бывшим инвестором Lightspeed Эншу Шарма (генеральный директор Magicpin) и инвестором Nexus Venture Partners Брием Бхушаном (главный операционный директор Magicpin), которые познакомились во время своей работы в компании Bain. Главная идея стартапа заключается в том, чтобы построить надежный мост, который позволит соединить потребителей с местными предпринимателями и предоставить им эффективные инструменты для привлечения потенциальных клиентов через Интернет.

Magicpin, который в прошлом году участвовал в программе Launchpad от Google, обеспечивает сделки и скидки в местах нахождения потребителей в стиле Foursquare, но с фокусом на изображениях и мультимедиа. Продавцы вносят абонентскую плату, чтобы работать на данной платформе, а также перечисляют 12-15 процентов от всех своих доходов Magicpin.

”Самый большой рынок, который сейчас существует, – это розничный рынок, а в Индии это триллионная возможность“, – заявил Шарма во время своего интервью изданию TechCrunch. ”Вездесущие смартфоны и современные технологии сегодня позволяют осуществлять покупки в любом месте“.

”Мы хотим стать открытием, а также транзакционной платформой. Благодаря продуктивному взаимодействию потребителей и продавцов формируется интересная двусторонняя платформа“, – добавил он.

Шарма заявил, что в сервисе уже зарегистрировались более миллиона пользователей, а также насчитывается свыше 50 000 продавцов из трех крупных городов, в которых он сейчас работает: Дели, Бомбее и Бангалоре. Он также отметил, что около 30 процентов потребителей им пользуются ежемесячно, и в среднем пользователи находятся в приложении в течение 30 минут. По его словам, Magicpin помог заработать своим продавцам 40 миллионов долларов за год.

Это очень многообещающее начало, и Шарма с оптимизмом смотрит на то, что прибыль стартапа может удвоиться уже до конца текущего года. Один из ключевых элементов этого – дальнейшие планы по его расширению. Компания планирует освоить многие новые города, а также активно развивать свой продукт.

Также основатель Magicpin сообщил, что сервис предоставляет продавцам информацию об источниках появления потребителей, например, указывает самые прибыльные варианты продаж, и планирует предоставлять и другую полезную информацию. Кроме того, у данного стартапа имеются амбиции для освоения и других категорий товаров для дальнейшего расширения сферы обслуживания.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/31/in...pin-raises-7m/

https://text.ru/antiplagiat/592f083966cbf
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Налоговики грозят бизнесу штрафами за работу с физлицами-предпринимателями moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.08.2016 16:40
Стартап FullStory разрабатывающий ПО для отслеживания потребителей привлек $ 9 млн Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.06.2015 01:57
Встреча Владимира Путина с интернет предпринимателями DMS Новости в мире финансов и инвестиций 16 27.05.2015 18:07
Нет соединения LocID WebMoney 3 17.12.2009 01:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Zakaztovarov.net - Посредник по доставке из за границы
От nlobp в разделе «Посредники»
Аватара нет
МЭР спрогнозировало падение доходов россиян в 2015 году на 9 процентов
От fedynets в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар InfernusZp
Cocoa-Invest - cocoa-invest.com
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар IgorO
сколько будет сущевствовать хайп индустрия?
От IgorO в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Паша-депозит
SIS Money - sismoney.biz
От Паша-депозит в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TTLuck2017
Стартап по кибербезопасности Kenna привлек $15 млн.
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,137
Тем
472,032
Сообщений
11,683,250

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube