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Magicpin привлек $7 млн для соединения потребителей с местными предпринимателями



Индийский стартап Magicpin, который объединяет элементы Foursquare с офлайн и онлайн-сервисами, привлек $7 млн. инвестиций во втором раунде финансирования. Текущий раунд возглавили действующие инвесторы Lightspeed India Partners, Westbridge и несколько неназванных зарубежных инвесторов. Ранее данный стартап привлек 10 миллионов долларов инвестиций.



Двухлетняя компания была основана бывшим инвестором Lightspeed Эншу Шарма (генеральный директор Magicpin) и инвестором Nexus Venture Partners Брием Бхушаном (главный операционный директор Magicpin), которые познакомились во время своей работы в компании Bain. Главная идея стартапа заключается в том, чтобы построить надежный мост, который позволит соединить потребителей с местными предпринимателями и предоставить им эффективные инструменты для привлечения потенциальных клиентов через Интернет.



Magicpin, который в прошлом году участвовал в программе Launchpad от Google, обеспечивает сделки и скидки в местах нахождения потребителей в стиле Foursquare, но с фокусом на изображениях и мультимедиа. Продавцы вносят абонентскую плату, чтобы работать на данной платформе, а также перечисляют 12-15 процентов от всех своих доходов Magicpin.



”Самый большой рынок, который сейчас существует, – это розничный рынок, а в Индии это триллионная возможность“, – заявил Шарма во время своего интервью изданию TechCrunch. ”Вездесущие смартфоны и современные технологии сегодня позволяют осуществлять покупки в любом месте“.



”Мы хотим стать открытием, а также транзакционной платформой. Благодаря продуктивному взаимодействию потребителей и продавцов формируется интересная двусторонняя платформа“, – добавил он.



Шарма заявил, что в сервисе уже зарегистрировались более миллиона пользователей, а также насчитывается свыше 50 000 продавцов из трех крупных городов, в которых он сейчас работает: Дели, Бомбее и Бангалоре. Он также отметил, что около 30 процентов потребителей им пользуются ежемесячно, и в среднем пользователи находятся в приложении в течение 30 минут. По его словам, Magicpin помог заработать своим продавцам 40 миллионов долларов за год.



Это очень многообещающее начало, и Шарма с оптимизмом смотрит на то, что прибыль стартапа может удвоиться уже до конца текущего года. Один из ключевых элементов этого – дальнейшие планы по его расширению. Компания планирует освоить многие новые города, а также активно развивать свой продукт.



Также основатель Magicpin сообщил, что сервис предоставляет продавцам информацию об источниках появления потребителей, например, указывает самые прибыльные варианты продаж, и планирует предоставлять и другую полезную информацию. Кроме того, у данного стартапа имеются амбиции для освоения и других категорий товаров для дальнейшего расширения сферы обслуживания.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/31/in...pin-raises-7m/



https://text.ru/antiplagiat/592f083966cbf Индийский стартап Magicpin, который объединяет элементы Foursquare с офлайн и онлайн-сервисами, привлек $7 млн. инвестиций во втором раунде финансирования. Текущий раунд возглавили действующие инвесторы Lightspeed India Partners, Westbridge и несколько неназванных зарубежных инвесторов. Ранее данный стартап привлек 10 миллионов долларов инвестиций.Двухлетняя компания была основана бывшим инвестором Lightspeed Эншу Шарма (генеральный директор Magicpin) и инвестором Nexus Venture Partners Брием Бхушаном (главный операционный директор Magicpin), которые познакомились во время своей работы в компании Bain. Главная идея стартапа заключается в том, чтобы построить надежный мост, который позволит соединить потребителей с местными предпринимателями и предоставить им эффективные инструменты для привлечения потенциальных клиентов через Интернет.Magicpin, который в прошлом году участвовал в программе Launchpad от Google, обеспечивает сделки и скидки в местах нахождения потребителей в стиле Foursquare, но с фокусом на изображениях и мультимедиа. Продавцы вносят абонентскую плату, чтобы работать на данной платформе, а также перечисляют 12-15 процентов от всех своих доходов Magicpin.”Самый большой рынок, который сейчас существует, – это розничный рынок, а в Индии это триллионная возможность“, – заявил Шарма во время своего интервью изданию TechCrunch. ”Вездесущие смартфоны и современные технологии сегодня позволяют осуществлять покупки в любом месте“.”Мы хотим стать открытием, а также транзакционной платформой. Благодаря продуктивному взаимодействию потребителей и продавцов формируется интересная двусторонняя платформа“, – добавил он.Шарма заявил, что в сервисе уже зарегистрировались более миллиона пользователей, а также насчитывается свыше 50 000 продавцов из трех крупных городов, в которых он сейчас работает: Дели, Бомбее и Бангалоре. Он также отметил, что около 30 процентов потребителей им пользуются ежемесячно, и в среднем пользователи находятся в приложении в течение 30 минут. По его словам, Magicpin помог заработать своим продавцам 40 миллионов долларов за год.Это очень многообещающее начало, и Шарма с оптимизмом смотрит на то, что прибыль стартапа может удвоиться уже до конца текущего года. Один из ключевых элементов этого – дальнейшие планы по его расширению. Компания планирует освоить многие новые города, а также активно развивать свой продукт.Также основатель Magicpin сообщил, что сервис предоставляет продавцам информацию об источниках появления потребителей, например, указывает самые прибыльные варианты продаж, и планирует предоставлять и другую полезную информацию. Кроме того, у данного стартапа имеются амбиции для освоения и других категорий товаров для дальнейшего расширения сферы обслуживания.

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