Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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House International LTD - houseinternationalltd.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:23
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,856
Благодарностей: 6,006
УГ: 36
КП: 0.145
подарки
награды Волшебный горшочек 
House International LTD - houseinternationalltd.com
��Привет Форумчане, Друзья!�� Представляю хорошо подготовленный среднепроцентный проект!
старт проекта: 31.05.2017
я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.


Регистрация в проектЕ!!!
О Проекте!

Цитата:

Строительство и реализация, эксплуатация и аренда зарубежной коммерческой недвижимости, все это HOUSE RENTAL INTERNATIONAL LTD. Основополагающая нашей компании – строительно-инвестиционная деятельность. На сегодняшний день компания охватывает все этапы ведения проекта: от планирования и расчета будущей рентабельности до сдачи проекта и его эксплуатации либо реализации.

Привлечение исключительно собственных инвестиций, а также инвестиций со стороны частных инвесторов позволяют нам значительно увеличить свою конечную маржу, ввиду того, что нам не приходится прибегать к помощи крупных инвестиционных фондов и банков. Такая политика позволяет нам сохранить гибкость ведения бизнеса, независимость и стабильность. А также увеличивает прибыль, как непосредственно самой компании HOUSE RENTAL INTERNATIONAL LTD, так и ее частных инвесторов.

Сегодня HOUSE RENTAL INTERNATIONAL LTD охватывает все самые прибыльные и стабильные направления. Компания реализует множество проектов по строительству торговых и офисных центров, отдельных коммерческих объектов, таких как: магазины, складские помещения, платные парковки и т.д.

Также значительная доля инвестиций идет в строительство жилых кондоминиумов эконом класса, ведь как показывает статистика, данное жилье востребовано при любой экономической ситуации и растет в цене с каждым годом.

Еще одним не менее важным источником дохода является гостиничный сектор, который активно развивается последние 20 лет: мы смело инвестируем в развитие туристических зон, строя отели, гест хаусы, кафе и рестораны.

После реализации каждый наш проект идет по одному из двух путей: либо он реализуется по рыночной цене, либо передается в профильные отделения нашей компании для дальнейшей эксплуатации и получения дохода от аренды или продажи отдельных площадей.

Инвестиции в недвижимость, одно из самых прибыльных и стабильных направлений бизнеса, и мы в HOUSE RENTAL INTERNATIONAL LTD знаем это так хорошо, как никто другой.
��Документация Проекта!��

номер лицензии - 10739860

��Маркетинг Проекта!��

Цитата:
Жилая
недвижимость
Аренда
1,5 %в день
Сумма вклада 10$ - 500$
Срок вклада 15 дней
Выплата депозита в конце срока
Чистая прибыль 22.5%


Коммерческая
недвижимость
Строительство
5,0 %в день
Сумма вклада 10$ - 10000$
Срок вклада 30 дней
Депозит включен в выплаты
Чистая прибыль 50.0%

Туристическая
недвижимость
Аренда
4,22 %в день
Сумма вклада 10$ - 10000$
Срок вклада 45 дней
Депозит включен в выплаты
Чистая прибыль 90.0%


Производственная
недвижимость.
Строительство, Продажа
4,16 % в день
Сумма вклада 10$ - 10000$
Срок вклада 60 дней
Депозит включен в выплаты
Чистая прибыль 150.0%
Платёжные Системы!


PM, Bitcoin, Payeer, AdvCash

Минималка!
10$
Регламент Выплат!
Инстант

Минимальный Вывод!
Минимальная сумма вывода 0.5$. Для Bitcoin минимальная сумма составляет 0.0005 BTC.
Ограничения по максимальной сумме вывода средств, а также по количеству операций по выводу средству в сутки отсутствуют.
Не забывайте в аккаунте прописывать платёжные реквизиты!


Языки Проекта!


русский, английский, вьетнамский.

Поддержка!

форма контактов, support@houseinternationalltd.com, finance@houseinternationalltd.com, Скайп Чат!, Telegram Чат! , Telegram поддержки @HOUSEINTERNATIONALLTD

Реферальная программа!

Цитата:
Участник
Сумма депозита от 0$ от 0$ 5% 2% 1%
Инвестор
Сумма депозита от 10$ от 500$ 7% 3% 1%
ТОП Инвестор
Сумма депозита от 100$ от 2000$ 10% 3% 2%
VIP Инвестор
Сумма депозита от 1000$ от 10000$ 15% 5% 2%
��Внимание!!!��

��Технические Характеристики!��




Registrar NAMESILO, LLC
Registrar Status clientTransferProhibited
Dates Created on 2017-04-18 - Expires on 2018-04-18 - Updated on 2017-05-18
Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 900 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 900 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 900 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 900 domains)
NS5.DDOS-GUARD.NET (has 900 domains)

IP Address 186.2.161.61 - 3 other sites hosted on this server
IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador


Регистрация в проектЕ!!!

Мой Депозит!

Цитата:
Date : 05/31/2017 13:19
From/To Account : U14514836
Amount : -150.00
Currency : USD
Batch : 177648917
Memo : Shopping Cart Payment
Payment ID : 85
Hash : 95ee82bc4fd8a714f5bd5f0b4f861425
__________________
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 16:28.
Ярослав Яценко на форуме  
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