House International LTD - houseinternationalltd.com
��Привет Форумчане, Друзья!��Представляю хорошо подготовленный среднепроцентный проект! старт проекта: 31.05.2017 я не админ/создатель проекта. тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
Строительство и реализация, эксплуатация и аренда зарубежной коммерческой недвижимости, все это HOUSE RENTAL INTERNATIONAL LTD. Основополагающая нашей компании – строительно-инвестиционная деятельность. На сегодняшний день компания охватывает все этапы ведения проекта: от планирования и расчета будущей рентабельности до сдачи проекта и его эксплуатации либо реализации.
Привлечение исключительно собственных инвестиций, а также инвестиций со стороны частных инвесторов позволяют нам значительно увеличить свою конечную маржу, ввиду того, что нам не приходится прибегать к помощи крупных инвестиционных фондов и банков. Такая политика позволяет нам сохранить гибкость ведения бизнеса, независимость и стабильность. А также увеличивает прибыль, как непосредственно самой компании HOUSE RENTAL INTERNATIONAL LTD, так и ее частных инвесторов.
Сегодня HOUSE RENTAL INTERNATIONAL LTD охватывает все самые прибыльные и стабильные направления. Компания реализует множество проектов по строительству торговых и офисных центров, отдельных коммерческих объектов, таких как: магазины, складские помещения, платные парковки и т.д.
Также значительная доля инвестиций идет в строительство жилых кондоминиумов эконом класса, ведь как показывает статистика, данное жилье востребовано при любой экономической ситуации и растет в цене с каждым годом.
Еще одним не менее важным источником дохода является гостиничный сектор, который активно развивается последние 20 лет: мы смело инвестируем в развитие туристических зон, строя отели, гест хаусы, кафе и рестораны.
После реализации каждый наш проект идет по одному из двух путей: либо он реализуется по рыночной цене, либо передается в профильные отделения нашей компании для дальнейшей эксплуатации и получения дохода от аренды или продажи отдельных площадей.
Инвестиции в недвижимость, одно из самых прибыльных и стабильных направлений бизнеса, и мы в HOUSE RENTAL INTERNATIONAL LTD знаем это так хорошо, как никто другой.
��Документация Проекта!��
номер лицензии - 10739860
��Маркетинг Проекта!��
Цитата:
Жилая
недвижимость Аренда 1,5 %в день Сумма вклада 10$ - 500$
Срок вклада 15 дней
Выплата депозита в конце срока
Чистая прибыль 22.5%
Коммерческая
недвижимость Строительство 5,0 %в день Сумма вклада 10$ - 10000$
Срок вклада 30 дней
Депозит включен в выплаты
Чистая прибыль 50.0%
Туристическая
недвижимость Аренда 4,22 %в день Сумма вклада 10$ - 10000$
Срок вклада 45 дней
Депозит включен в выплаты
Чистая прибыль 90.0%
Производственная
недвижимость. Строительство, Продажа 4,16 % в день Сумма вклада 10$ - 10000$
Срок вклада 60 дней
Депозит включен в выплаты
Чистая прибыль 150.0%
Платёжные Системы!
PM, Bitcoin, Payeer, AdvCash
Минималка! 10$ Регламент Выплат! Инстант
Минимальный Вывод! Минимальная сумма вывода 0.5$. Для Bitcoin минимальная сумма составляет 0.0005 BTC. Ограничения по максимальной сумме вывода средств, а также по количеству операций по выводу средству в сутки отсутствуют.
Не забывайте в аккаунте прописывать платёжные реквизиты!
Участник
Сумма депозита от 0$ от 0$ 5% 2% 1% Инвестор
Сумма депозита от 10$ от 500$ 7% 3% 1% ТОП Инвестор
Сумма депозита от 100$ от 2000$ 10% 3% 2% VIP Инвестор
Сумма депозита от 1000$ от 10000$ 15% 5% 2%
��Внимание!!!��
��Технические Характеристики!��
Registrar NAMESILO, LLC
Registrar Status clientTransferProhibited
Dates Created on 2017-04-18 - Expires on 2018-04-18 - Updated on 2017-05-18
Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 900 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 900 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 900 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 900 domains)
NS5.DDOS-GUARD.NET (has 900 domains)
IP Address 186.2.161.61 - 3 other sites hosted on this server
IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador