CryptDeposits - cryptdeposits.com

Планы nvestment 103% - 125% после 1 дня, 110% - 150% через 3 дня, 130% - 255% через 5 дней
Минимальный вклад $10
Рефские до 5%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GeniusGuard
Перевод с Google:
Цитата:
Crypt Deposits Limited предлагает выгодные инвестиции в криптовалютный рынок. Доходные операции и высокий урожай достигаются за счет использования современных систем для облачной разработки биткойнов. Компания сотрудничает с крупнейшими фермами в нескольких странах (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Германия, Япония и Китай).
Вместе мы создали достаточно большую сеть с высокой производительностью и сильным потенциалом. Crypt Deposits Ограниченные технические эксперты обладают необходимыми знаниями и находятся в тесном сотрудничестве с финансовыми аналитиками и трейдерами на криптовалютных биржах, готовых получать прибыль на постоянной основе, а также развивать и влиять на развитие индустрии биткойнов в целом.
Инвестиционные планы:
Цитата:
125% ПОСЛЕ 1 ДНЯ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 103,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 105,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 110,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 116,00
План 5 $ 5001,00 - $ 25000,00 125,00
150% через 3 дня
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 110,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 113,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 122,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 130,00
План 5 $ 5001,00 - $ 25000,00 150,00
255% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 130,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 145,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 170,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 195,00
План 5 5001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 255,00
415% через 10 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 180,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 230,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 305,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 370,00
План 5 5001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 415,00