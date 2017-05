Naale Топ Мастер

CryptDeposits - cryptdeposits.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: CryptDeposits



Планы nvestment 103% - 125% после 1 дня, 110% - 150% через 3 дня, 130% - 255% через 5 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 5%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard



Перевод с Google:



Цитата: Crypt Deposits Limited предлагает выгодные инвестиции в криптовалютный рынок. Доходные операции и высокий урожай достигаются за счет использования современных систем для облачной разработки биткойнов. Компания сотрудничает с крупнейшими фермами в нескольких странах (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Германия, Япония и Китай).

Вместе мы создали достаточно большую сеть с высокой производительностью и сильным потенциалом. Crypt Deposits Ограниченные технические эксперты обладают необходимыми знаниями и находятся в тесном сотрудничестве с финансовыми аналитиками и трейдерами на криптовалютных биржах, готовых получать прибыль на постоянной основе, а также развивать и влиять на развитие индустрии биткойнов в целом. Инвестиционные планы:



Цитата: 125% ПОСЛЕ 1 ДНЯ

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 103,00

План 2 $ 251,00 - $ 500,00 105,00

План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 110,00

План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 116,00

План 5 $ 5001,00 - $ 25000,00 125,00





150% через 3 дня

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 110,00

План 2 $ 251,00 - $ 500,00 113,00

План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 122,00

План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 130,00

План 5 $ 5001,00 - $ 25000,00 150,00





255% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 130,00

План 2 $ 251,00 - $ 500,00 145,00

План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 170,00

План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 195,00

План 5 5001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 255,00





415% через 10 дней

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 180,00

План 2 $ 251,00 - $ 500,00 230,00

План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 305,00

План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 370,00

План 5 5001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 415,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 177647407

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14503552 (Cryptdeposits)

Amount: 120.00 USD

