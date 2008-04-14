Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CryptDeposits - cryptdeposits.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:50
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,726
Благодарностей: 2,919
Записей в блоге: 1
УГ: 11
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
CryptDeposits - cryptdeposits.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: CryptDeposits

Планы nvestment 103% - 125% после 1 дня, 110% - 150% через 3 дня, 130% - 255% через 5 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 5%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
Crypt Deposits Limited предлагает выгодные инвестиции в криптовалютный рынок. Доходные операции и высокий урожай достигаются за счет использования современных систем для облачной разработки биткойнов. Компания сотрудничает с крупнейшими фермами в нескольких странах (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Германия, Япония и Китай).
Вместе мы создали достаточно большую сеть с высокой производительностью и сильным потенциалом. Crypt Deposits Ограниченные технические эксперты обладают необходимыми знаниями и находятся в тесном сотрудничестве с финансовыми аналитиками и трейдерами на криптовалютных биржах, готовых получать прибыль на постоянной основе, а также развивать и влиять на развитие индустрии биткойнов в целом.
Инвестиционные планы:

Цитата:
125% ПОСЛЕ 1 ДНЯ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 103,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 105,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 110,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 116,00
План 5 $ 5001,00 - $ 25000,00 125,00


150% через 3 дня
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 110,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 113,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 122,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 130,00
План 5 $ 5001,00 - $ 25000,00 150,00


255% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 130,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 145,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 170,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 195,00
План 5 5001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 255,00


415% через 10 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 180,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 230,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 305,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 370,00
План 5 5001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 415,00
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 177647407
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14503552 (Cryptdeposits)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to Cryptdeposits.com User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 16:07
#2
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 4,851
Благодарностей: 1,452
УГ: 1
КП: 0.164
подарки
Re: CryptDeposits - cryptdeposits.com
Не стерпел админка, руки зачесались, решил сегодня начать
Миниатюры
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Старый Сегодня, 16:17
#3
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Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,739
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КП: 0.352
Re: CryptDeposits - cryptdeposits.com
шаблон б/у, да еще я бы сказал перекрашен очень неудачно
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