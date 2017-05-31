Binary consulting solutions LTD - binars.biz

Binary Consulting Solutions LTD занимается разработкой торговых стратегий для бинарных опционов с 2016 года. За этот относительно короткий промежуток времени мы создали много прибыльных роботов для автоматической бинарной торговли. Благодаря нашим разработчикам они могут анализировать рынок и учиться самостоятельно. Это дает нам возможность получать высокую прибыль от каждой операции.
Вам не нужно настраивать робота для торговли и проходить через множество сложных процедур, чтобы обеспечить его правильную работу, наши роботы работают успешно даже сейчас. Все, что вам нужно для получения прибыли - это поставить себя в руки наших профессионалов, которые будут приносить вам высокую прибыль каждый день, используя ваши депозиты. Наша система чрезвычайно проста и удобна для пользователя. Ваша прибыль будет автоматически отправлена на ваш электронный кошелек. Вам просто нужно сделать первый шаг, чтобы работать с нами, и после этого вы поймете, что нет лучшей альтернативы для роста капитала сегодня.
Binary Consulting Solutions LTD - оптимальные решения для пассивного дохода.
Инвестиционные планы:
Цитата:
TRIAL
105,4% - ПОСЛЕ 2 ДНЕЙ
Минимальный - $ 10 / Максимум - $ 100
Ваша чистая прибыль: 5,4%
Возврат депозита: ДА
INTENSE
116% - ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ
Минимум - $ 10 / Максимум - $ 100 000
Ваша чистая прибыль: 16%
Директор назад: ДА
DECENT
3,5% - ЕЖЕДНЕВНО за 11 дней
Минимум - $ 10 / Максимум - $ 100 000
Ваша чистая прибыль: 38,5%
Возврат депозита: ДА
POWERFUL
194% - ПОСЛЕ 25 ДНЕЙ
Минимальный - $ 2000 / Максимум - $ 100 000
Ваша чистая прибыль: 94%
Возврат депозита: ДА
Скрипт - H-script Минимальная выплата - 1$ Тип выплат - Процент ручные выплаты (Рефка и авторефбек автомат на кошелек) Партнерская комиссия - 5%-3%-1%-1% Принимает - BITCOIN, Etherium, AdvCash,PerfectMoney, Payeer Языки: Английский
У меня установлен авторефбек 100%
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