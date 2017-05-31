Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Binary consulting solutions LTD - binars.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:46
#1
invest-withstan.club
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 517
Благодарностей: 143
УГ: 5
КП: 0.000
Binary consulting solutions LTD - binars.biz
Я не админ
Старта проекта: 30/05/2017



Легенда
Google translate
Цитата:
Binary Consulting Solutions LTD занимается разработкой торговых стратегий для бинарных опционов с 2016 года. За этот относительно короткий промежуток времени мы создали много прибыльных роботов для автоматической бинарной торговли. Благодаря нашим разработчикам они могут анализировать рынок и учиться самостоятельно. Это дает нам возможность получать высокую прибыль от каждой операции.

Вам не нужно настраивать робота для торговли и проходить через множество сложных процедур, чтобы обеспечить его правильную работу, наши роботы работают успешно даже сейчас. Все, что вам нужно для получения прибыли - это поставить себя в руки наших профессионалов, которые будут приносить вам высокую прибыль каждый день, используя ваши депозиты. Наша система чрезвычайно проста и удобна для пользователя. Ваша прибыль будет автоматически отправлена ​​на ваш электронный кошелек. Вам просто нужно сделать первый шаг, чтобы работать с нами, и после этого вы поймете, что нет лучшей альтернативы для роста капитала сегодня.

Binary Consulting Solutions LTD - оптимальные решения для пассивного дохода.
Инвестиционные планы:

Цитата:
TRIAL
105,4% - ПОСЛЕ 2 ДНЕЙ
Минимальный - $ 10 / Максимум - $ 100
Ваша чистая прибыль: 5,4%
Возврат депозита: ДА

INTENSE
116% - ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ
Минимум - $ 10 / Максимум - $ 100 000
Ваша чистая прибыль: 16%
Директор назад: ДА


DECENT
3,5% - ЕЖЕДНЕВНО за 11 дней
Минимум - $ 10 / Максимум - $ 100 000
Ваша чистая прибыль: 38,5%
Возврат депозита: ДА


POWERFUL
194% - ПОСЛЕ 25 ДНЕЙ
Минимальный - $ 2000 / Максимум - $ 100 000
Ваша чистая прибыль: 94%
Возврат депозита: ДА


Скрипт - H-script
Минимальная выплата - 1$
Тип выплат - Процент ручные выплаты (Рефка и авторефбек автомат на кошелек)
Партнерская комиссия - 5%-3%-1%-1%
Принимает - BITCOIN, Etherium, AdvCash,PerfectMoney, Payeer
Языки: Английский

У меня установлен авторефбек 100%



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не несу ответственности за ваши решения!


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Sonikov вне форума  
Старый Сегодня, 15:48
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 31
Благодарностей: 19
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Binary consulting solutions LTD - binars.biz
Transaction ID:
58ed9679-d9b9-4069-875f-a5ee224795c8
Кому:
adv_cash@ bk.ru
Снято:
-10.00 USD
Комиссия:
Без комиссии
Отправлено:
10.00 USD
Примечание:

Invoice #1193, igrivii

депнул на пробу
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Старый Сегодня, 16:15
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.05.2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 6
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Binary consulting solutions LTD - binars.biz
Первая выплата из проекта:

+ 3.46 $
Date: 31.05.2017 14:42:11
ID: 359980646
Details: P65588565 → P.....
Amount: 3.46 $
Comment: Invoice #1463, probivnoy
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Старый Сегодня, 16:16
#4
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Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,739
Благодарностей: 13,100
УГ: 98
КП: 0.352
Re: Binary consulting solutions LTD - binars.biz
как раз 2 дня собирать, чтобы в пятницу всех кинуть, проходили такое не раз
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Старый Сегодня, 16:26
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2017
Сообщений: 904
Благодарностей: 176
УГ: 0
КП: 0.000
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Re: Binary consulting solutions LTD - binars.biz
Попробую... Депозит:
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
ce672d0f-bce2-446c-8f95-b6cbe96befe1
Кому:
adv_cash@bk.ru
Снято:
-20.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
20.00 USD
Примечание:
Binary consulting solutions LTD
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Старый Сегодня, 16:26
#6
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,029
Благодарностей: 4,631
УГ: 3
КП: 0.022
Re: Binary consulting solutions LTD - binars.biz
вчера еще видел долго тащили на форум тяжёлый наверно
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