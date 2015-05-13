Strekin AG привлек CHF10 млн для разработки лекарств для лечения ушных заболений

Биофармацевтический стартап Strekin AG, расположенный в Швейцарии, привлек 10 млн. швейцарских франков инвестиций для разработки лекарственных препаратов для лечения ушных заболеваний.
Инвесторы не были объявлены. Компания планирует использовать привлеченный капитал для проведения 2-го международного клинического испытания STR001 направленные на лечения острых заболеваний потери слуха (например, отомикоз, лабиринтит, отит и др.)
.
Основанная в 2014 году под руководством Александра Бауша (сейчас генеральный директор) совместно с Даниэлем Бодмером (профессор, доктор медицинских наук), Strekin AG является биофармацевтической компанией, деятельность которой направлена на лечение ушных заболеваний.
Лидирующий продукт компании, STR001 нацеленный на защиту ушных клеток от повреждений и на предотвращение повреждения сенсорных волосковых клеток внутреннего уха.
Продукт STR001 уже зарегистрировало более 50 пациентов в четырех странах (Германия, Франция, Испания и Италия).
Перевод специально для MMGP.RU