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Strekin AG привлек CHF10 млн для разработки лекарств для лечения ушных заболений

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Strekin AG привлек CHF10 млн для разработки лекарств для лечения ушных заболений

Биофармацевтический стартап Strekin AG, расположенный в Швейцарии, привлек 10 млн. швейцарских франков инвестиций для разработки лекарственных препаратов для лечения ушных заболеваний.
Инвесторы не были объявлены. Компания планирует использовать привлеченный капитал для проведения 2-го международного клинического испытания STR001 направленные на лечения острых заболеваний потери слуха (например, отомикоз, лабиринтит, отит и др.).

Основанная в 2014 году под руководством Александра Бауша (сейчас генеральный директор) совместно с Даниэлем Бодмером (профессор, доктор медицинских наук), Strekin AG является биофармацевтической компанией, деятельность которой направлена на лечение ушных заболеваний.

Лидирующий продукт компании, STR001 нацеленный на защиту ушных клеток от повреждений и на предотвращение повреждения сенсорных волосковых клеток внутреннего уха.

Продукт STR001 уже зарегистрировало более 50 пациентов в четырех странах (Германия, Франция, Испания и Италия).


Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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