Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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HourlyPayee - hourlypayee.com

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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.07.2012
Сообщений: 32,232
Благодарностей: 15,718
УГ: 5
КП: 0.429
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HourlyPayee - hourlypayee.com
Я не админ или владелец проекта. Данная тема носит исключительно ознакомительный характер.



Старт проекта: 30 мая 2017

Описание(перевод Google):
У вас есть отличная возможность взять больше, чем вы думаете!

HourlyPayee с командой опытных трейдеров поможет вам получить самые большие доходы на валютных рынках Forex и Cryptocurrency. Для всех мечтателей, которые хотят получить существенные выгоды от торговли на Forex и Cryptocurrency, мы предлагаем инвестировать и получать больше прибыли, чем вы ожидали. Наша миссия заключается в том, чтобы приложить все усилия для получения достаточного дохода для инвесторов.

Ваша самая высокая прибыль - это наша напряженная работа!

Торговля - это не онлайн-игра. Это сочетание искусства и науки. Инвесторы должны вкладывать свои знания, опыт и навыки в профессии. С другой стороны, вы ничего не можете сделать, если у вас нет стратегии, и вы столкнетесь с высоким риском. Но эти трудности не пугают людей по всему миру, поэтому торговля и инвестиции в Forex и Cryptocurrency становятся все более распространенными. Прибыли реальны и привлекательны.

В основе нашей работы трейдеров лежит эффективная стратегия, когда они используют не только данные о формировании рыночной цены для получения прибыли, но и специальное программное обеспечение, которое помогает узнать подходящее время для открытия необходимой позиции. Нам нужно много времени, чтобы создать собственную торговую систему, и теперь мы рады сообщить, что наша напряженная работа стоит того.

Планы:
Код:
Начальный вклад включен в выплаты

4.6% - 20% каждые 2 часа на протяжении 48 часов
		     Ежечасная	Общий
		       прибыль	возврат
			 (%)	 (%)
План 1 	$1 - $200 	 4.60	110.40
План 2 	$201 - $500 	10.00	240.00
План 3 	$501 - $20000 	20.00	480.00

8% - 25% ежедневно на протяжении 25 дней
		     Ежедневная	Общий
		       прибыль	возврат
			 (%)	 (%)
План 1 	$1 - $200 	 8.00	200.00
План 2 	$201 - $500 	12.50	312.50
План 3 	$501 - $20000 	25.00	625.00

100% - 200% еженедельно на протяжении 4 недель
	           Еженедельная	Общий
		       прибыль	возврат
			 (%)	 (%)
План 1 	$200 - $500 	100.00	400.00
План 2 	$501 - $20000 	200.00	800.00
Язык: Английский.

Денежные системы: PM, OkPay, BTC, Payeer, Advcash.

Минимальный вклад: $1
Максимальный вклад: $20000
Изъятия производятся инстантом.
Реферальная программа: 5%-15%

Скрипт: Shiny HYIP Script.
Выделенный IP: 88.99.209.253 is hosted on a dedicated server.

PM счет:
U14788114 (HourlyPayee)
Account type: Verified,
0 Trust Score point(s)

Информация о SSL Сертификате:
Производитель: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Срок действия: 13/Apr/2017 - 12/Apr/2018
hourlypayee.com resolves to 88.99.209.253
Серийный номер: 7554869CE4752674510DEFD1409CD432

Whois:
Код:
Domain name: hourlypayee.com
Registry Domain ID: 2112759416_DOMAIN_COM-VRSN

   Updated Date: 10-apr-2017
   Creation Date: 10-apr-2017
   Expiration Date: 10-apr-2018

Registrar: NAMECHEAP INC
Registrar IANA ID: 1068

Reseller: NAMECHEAP INC

Name Server: pdns1.registrar-servers.com
Name Server: pdns2.registrar-servers.com

IP Address 	88.99.209.253
  
IP Location 	Germany - Bayern - Gunzenhausen -
		 Hetzner Online Ag
ASN 		Germany AS24940 HETZNER-AS, DE
		 (registered Jun 03, 2002)

Мой вклад(листинг):
Date : 05/30/2017 17:40
From/To Account : U1028268 -> U14788114
Amount : 100
Currency : USD
Batch : 177583248
Memo: Shopping Cart Payment. Spend from analysis.

Ознакомиться с проектом
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Последний раз редактировалось HYIPs-Analysis; Сегодня в 00:47.
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