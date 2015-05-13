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Wave привлек $24 млн для платформы многофункционального финансового менеджмента

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Wave привлек $24 млн для платформы многофункционального финансового менеджмента


Калифорнийский разработчик программного обеспечения для финансового менеджмента для владельцев малого бизнеса Wave, привлек $ 24 млн финансирования.
Инвестиционный раунд был закрыт Национальным Австрийским Банком, Королевским банком Канады, компанией Portag3 (специализирующаяся на финансовых стартапах), Exhibition Capital, CRV, Social Capital, Omers Ventures, OurCrow.
«Проведенное финансирование поможет нарастить масштабы новых FinTech компаний США», - заявил Майк Доббинс, руководитель по стратегическому развитию Банка Канады.



Компания планирует использовать привлеченный капитал для разработки финансовых инструментов для своей платформы, а также выйти на другие рынки.

Основанная в 16 ноября 2010 года под руководством Кирка Симпсона (сейчас на должности генерального директора) совместно с Джеймсом Локри (соучредитель), Wave предлагает облачный интегрированный набор инструментов для владельцев малого бизнеса, такие как, бухгалтерский учет, оплата счетов, начисление зарплат, учет налоговых сборов, а также обработка кредитных карт.



На сегодняшний день, компания работает в 200 странах мира и имеет свыше 2.5 миллионов подписчиков платформы, а главная штаб-квартира находится в Торонто (Канада).

Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $80 млн инвестиций от 14 частных и венчурных инвесторов.

Специально для MMGP.RU
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Метки
бухгалтерский учет, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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