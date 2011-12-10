Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Предлагаю совместный заработок на ставках в бк

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Старый Сегодня, 00:24
#1
 
Регистрация: 31.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Предлагаю совместный заработок на ставках в бк
Здравствуйте.

Предлагаю сотрудничество в сфере букмекерских контор.
* Если никогда с БК не работали - напишите, я все объясню.

- Я сам ставлю в БК, но мне урезают максимальную сумму ставки
- От меня полная информация что делать и куда нажимать
- У Вас должен быть личный капитал для ставок
- ГАРАНТИИ / НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ / МНЕ НИЧЕГО НЕ ПЕРЕВОДИТЕ
- Пример работы с БК youtu. be/L1MIjArjXVs
- Моя часть 50% от прибыли УЖЕ ПОСЛЕ того как Вы получите выплату
____________________________________________

* По всем вопросам СКАЙП - liveowereen

____________________________________________

добавлено через 1 минуту
скайп powereen
__________________
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Последний раз редактировалось pooweren; Сегодня в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 00:28
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 866
Благодарностей: 160
УГ: 4
КП: 0.206
подарки
Re: Предлагаю совместный заработок на ставках в бк
мне можете 10 процентоф отваливать. копеечную монету для подбрасывания вышлю заранее.
__________________
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Канал "Голимая Ставка" на YOUTUBE - стримы ставок в лайве (футбол, хоккей).
alaves30 вне форума  
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