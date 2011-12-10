Предлагаю совместный заработок на ставках в бк

Здравствуйте.
Предлагаю сотрудничество в сфере букмекерских контор.
* Если никогда с БК не работали - напишите, я все объясню.
- Я сам ставлю в БК, но мне урезают максимальную сумму ставки
- От меня полная информация что делать и куда нажимать
- У Вас должен быть личный капитал для ставок
- ГАРАНТИИ / НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ / МНЕ НИЧЕГО НЕ ПЕРЕВОДИТЕ
- Пример работы с БК youtu. be/L1MIjArjXVs
- Моя часть 50% от прибыли УЖЕ ПОСЛЕ того как Вы получите выплату
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* По всем вопросам СКАЙП - live
owereen
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добавлено через 1 минуту
скайп powereen