C-Servis - c-servis.org Я не админ/владелец проекта, проект C-Servis добавлен на мониторинг



Старт 30.05.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



C-SERVIS LIMITED и ее фонды вкладывают капитал в современные агропромышленные технологии, чтобы предоставить Блуму Окленд стабильный урожай, который позволяет им иметь конкурентное преимущество по другим игрокам в этом типе рынка.



Инвестиционные планы:



2.0% в день на 15 дней

Минималка $25

Максималка $100 000

Возврат депозита: да



2.5% в день на 30 дней

Минималка $500

Максималка $100 000

Возврат депозита: да



3.0% в день на 60 дней

Минималка $1000

Максималка $100 000

Возврат депозита: да



3.5% в день на 100 дней

Минималка $10000

Максималка $100 000

Возврат депозита: да



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash



Выплаты: инстант



Реф.система: 8-3-2%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed GC, dedicated server







Наш депозит(листинг):



