Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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C-Servis - c-servis.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,872
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Записей в блоге: 35
УГ: 16
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C-Servis - c-servis.org
Я не админ/владелец проекта, проект C-Servis добавлен на мониторинг

Старт 30.05.17



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Описание:

C-SERVIS LIMITED и ее фонды вкладывают капитал в современные агропромышленные технологии, чтобы предоставить Блуму Окленд стабильный урожай, который позволяет им иметь конкурентное преимущество по другим игрокам в этом типе рынка.

Инвестиционные планы:

2.0% в день на 15 дней
Минималка $25
Максималка $100 000
Возврат депозита: да

2.5% в день на 30 дней
Минималка $500
Максималка $100 000
Возврат депозита: да

3.0% в день на 60 дней
Минималка $1000
Максималка $100 000
Возврат депозита: да

3.5% в день на 100 дней
Минималка $10000
Максималка $100 000
Возврат депозита: да

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 8-3-2%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed GC, dedicated server



Наш депозит(листинг):

05.30.17 17:55 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14772852 from U4731311. Batch: 177584455. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to c-servis.org User monitorinvestnet.
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 22:04
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,585
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Re: C-Servis - c-servis.org
по технике неплохо, хотя там вряд ли прям целый сервак - скорее выделенный ip... но вот планы "с развратом" смущают, канешна...
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 22:06
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 7,322
Благодарностей: 5,464
УГ: 2
КП: 0.055
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Дизайн немного переделанный с норд банка, как и планы. Админ своего придумать ничего не смог
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Старый Сегодня, 22:09
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,585
Благодарностей: 11,186
УГ: 44
КП: 0.055
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Re: C-Servis - c-servis.org
Цитата:
Сообщение от BITW Посмотреть сообщение
Дизайн немного переделанный с норд банка, как и планы.
мне кажется, сейчас вообще уже ничего нового придумать нельзя... или вы считаете, что нордбанк какой-то самобытный первооткрыватель таких дизов и планов? такой же шаблонный шаблон и планы такие уже заезжены сто тыщ раз
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 22:19
#5
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
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Re: C-Servis - c-servis.org
марихуана не переплюнет свис пока, админко прийдется на измене те круг сидеть
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