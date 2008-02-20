C-Servis - c-servis.org

C-SERVIS LIMITED и ее фонды вкладывают капитал в современные агропромышленные технологии, чтобы предоставить Блуму Окленд стабильный урожай, который позволяет им иметь конкурентное преимущество по другим игрокам в этом типе рынка.
Инвестиционные планы:
2.0% в день на 15 дней
Минималка $25
Максималка $100 000
Возврат депозита: да
2.5% в день на 30 дней
Минималка $500
Максималка $100 000
Возврат депозита: да
3.0% в день на 60 дней
Минималка $1000
Максималка $100 000
Возврат депозита: да
3.5% в день на 100 дней
Минималка $10000
Максималка $100 000
Возврат депозита: да
Дизайн немного переделанный с норд банка, как и планы.
мне кажется, сейчас вообще уже ничего нового придумать нельзя... или вы считаете, что нордбанк какой-то самобытный первооткрыватель таких дизов и планов? такой же шаблонный шаблон и планы такие уже заезжены сто тыщ раз