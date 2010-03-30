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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,869 Благодарностей: 976 УГ: 22 КП: 0.180 подарки

Инкассаторов российских коммерческих банков скоро ждут нелегкие времена



Банк России на своем сайте опубликовал проект положения, которым он, вероятней всего, всё же разрешит всем российским коммерческим банкам уже в скором времени начать пользоваться специальными устройствами или контейнерами (типа чемодана) для перевозки или инкассации наличных денег. Внутри такого контейнера монтируется подвижная емкость с особой краской и при попытке несанкционированного взлома, там же, внутри такого устройства происходят небольшие взрывы и все купюры моментально заливаются несмываемой краской, которая, конечно, делает их дальнейшее использование невозможным. Безусловно, всё это делается с целью, чтобы деньги не могли бы попасть в руки злоумышленников, например, при ограблении.



К краске внутри такого контейнера предъявляются повышенные требования, то есть, например, с окрашенных купюр её будет нельзя смыть никаким растворителем или химическим реактивом. А сам контейнер просто так не вскроешь с помощью монтировки или лома и также он не поддается сверлению. Инкассатор активирует защиту купюр разбрызгиванием краски с помощью быстрого нажатия кнопки на устройстве. После этого всякий смысл ограбления с целью завладеть денежными средствами сразу теряется - деньги окрашенные такой краской нигде уже не примут, ну разве что в полиции...



А что касается российских коммерческих банков, которым вслед за Сбербанком, где уже ранее начали пользоваться подобными устройствами с краской при перевозке денег, теперь грозит та самая участь, и вероятней, всего эти новшества через определенное время затронут многих инкассаторов и охранников этих кредитных учреждений: по всей видимости, некоторых из них ждёт сокращение, так как в их услугах более не будут нуждаться - их заменять спецконтейнеры. В самом Сбербанке подобными спецконтейнерами начали пользоваться уже как 7 лет тому назад - ещё в 2010 году этот российский банк закупил первую партию (420 штук) таких спецконтейнеров у шведской компании Security Qube System AВ.



Однако, вице-президент "Транскапиталбанка" г-н Антонов в связи с этим отмечает, что даже, если ЦБ РФ и разрешит нашим банкам пользоваться такими устройствами (а всё к этому и идёт), то все равно: от того момента как нашими банками будут закуплены и настроены такие устройства и до того момента как часть инкассаторов будет из банков уволена за ненадобностью пройдет довольно значительное время, Ну а ещё у подавляющего большинства наших банков ранее были закуплены броневики по 2-3 млн рублей каждый - с ними что делать то? Но в целом он согласен: - процесс закупки этих устройств вскоре может быть запущен многими и столько охраны как сейчас банкам более не понадобится.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/592d9a5ce9227 Банк России на своем сайте опубликовал проект положения, которым он, вероятней всего, всё же разрешит всем российским коммерческим банкам уже в скором времени начать пользоваться специальными устройствами или контейнерами (типа чемодана) для перевозки или инкассации наличных денег. Внутри такого контейнера монтируется подвижная емкость с особой краской и при попытке несанкционированного взлома, там же, внутри такого устройства происходят небольшие взрывы и все купюры моментально заливаются несмываемой краской, которая, конечно, делает их дальнейшее использование невозможным. Безусловно, всё это делается с целью, чтобы деньги не могли бы попасть в руки злоумышленников, например, при ограблении.К краске внутри такого контейнера предъявляются повышенные требования, то есть, например, с окрашенных купюр её будет нельзя смыть никаким растворителем или химическим реактивом. А сам контейнер просто так не вскроешь с помощью монтировки или лома и также он не поддается сверлению. Инкассатор активирует защиту купюр разбрызгиванием краски с помощью быстрого нажатия кнопки на устройстве. После этого всякий смысл ограбления с целью завладеть денежными средствами сразу теряется - деньги окрашенные такой краской нигде уже не примут, ну разве что в полиции...А что касается российских коммерческих банков, которым вслед за Сбербанком, где уже ранее начали пользоваться подобными устройствами с краской при перевозке денег, теперь грозит та самая участь, и вероятней, всего эти новшества через определенное время затронут многих инкассаторов и охранников этих кредитных учреждений: по всей видимости, некоторых из них ждёт сокращение, так как в их услугах более не будут нуждаться - их заменять спецконтейнеры. В самом Сбербанке подобными спецконтейнерами начали пользоваться уже как 7 лет тому назад - ещё в 2010 году этот российский банк закупил первую партию (420 штук) таких спецконтейнеров у шведской компании Security Qube System AВ.Однако, вице-президент "Транскапиталбанка" г-н Антонов в связи с этим отмечает, что даже, если ЦБ РФ и разрешит нашим банкам пользоваться такими устройствами (а всё к этому и идёт), то все равно: от того момента как нашими банками будут закуплены и настроены такие устройства и до того момента как часть инкассаторов будет из банков уволена за ненадобностью пройдет довольно значительное время, Ну а ещё у подавляющего большинства наших банков ранее были закуплены броневики по 2-3 млн рублей каждый - с ними что делать то? Но в целом он согласен: - процесс закупки этих устройств вскоре может быть запущен многими и столько охраны как сейчас банкам более не понадобится.Специально для mmgp.ru

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