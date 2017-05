Xetang Топ Мастер

BitXxa Limited - bitxxa.com

Цитата: It's BitXxa Limited !



We are excited to welcome you to the online world of BitXxa Limited. We are physically based in the United Kingdom but we are a truly international trading firm and experts in Bitcoin and cryptocurrency trading, serving clients across a host of countries. We are a group of young, smart, technically-savvy and financially-intelligent individuals who understand that the future of the world in general and of currency in particular is in bitcoin and cryptocurrency. The world is constantly evolving, and we are seeing the move from traditional to not-so traditional forms of exchange of goods and services. At BitXxa, we are preparing our clients for their financial futures today.



0.12% Часовая На всю жизнь

Суммарное прибытие: 2,88%

Минимальные депозиты: 1 доллар США

Максимальные расходы: 1 000 000 долларов США



Цитата: Шифрование SSL EV

Защита от DDoS

Лицензионный скрипт

Регистратор NAMECHEAP INC.

Создать 2017-02-19

Expire 2018-02-19

Обновление 2017-05-16

NS NS1.DDOSDEFENDER.ONLINE

NS2.DDOSDEFENDER.ONLINE



Присоединяйтесь сюда



Мой вклад:

Цитата: The amount of 120 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U4603107->U14951954. Memo: Shopping Cart Payment.

Deposit to BitXxa Ltd. User hyiptank..

Date: 17:06 30.05.17. Batch: 177580270. Я не админ здесь!Суммарное прибытие: 2,88%Минимальные депозиты: 1 доллар СШАМаксимальные расходы: 1 000 000 долларов СШАПринять: PM, Payeer, биткойн, AdvcashПрисоединяйтесь сюда https://bitxxa.com/

