Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Coinck Limited-coinck.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 19:35
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 2,668
Благодарностей: 1,157
УГ: 60
КП: 0.079
Coinck Limited-coinck.com
Дата открытия финансовой компании 17 января 2017 года.

О компании:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШ COINCK LIMITED

COINCK LIMITED ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ, КОТОРАЯ БЫЛА ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 2016 ГОДУ COINCK LIMITED ПРЕДЛАГАЕТ ИНВЕСТОРАМ СО ВСЕГО МИРА БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ НА РЫНКЕ ЧАСТНОГО КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО ОБМЕНА ВАЛЮТЫ И ТОРГОВЛИ. НАША ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА ТРЕЙДЕРОВ ГОТОВА КРУГЛОСУТОЧНО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВАМ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД С ВАШИМ ТОЛЬКО УСИЛИЕМ, ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ И ИНВЕСТИРОВАТЬ В НАШИХ ПЛАНАХ. НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ВСЕХ.



ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ
В COINCK LIMITED, мы эксперты в области низкого риска торговли криптовалюта. Мы предлагаем результаты для наших клиентов, которые пользуются стабильной profit.When вы поворачиваете к COINCK LIMITED, нет необходимости изучать сложную систему торговли, и вам не нужно провести свой день мониторинга рынка. Наши специалисты делают всю работу за you.You просто инвестировать и смотреть ваши инвестиции растут!

Мы достигли нашего успеха из - за того, насколько успешно мы интегрируем с нашими клиентами. Наши клиенты не испытывают таких проблем.


COINCK LIMITED является компания делает наилучшим образом использовать доступный высокий интеллектуальный и технический потенциал, а также огромный опыт в области инвестиций на мировом финансовом рынке.

Инвестиционные планы:

1) Почасовой для 240 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
START PLAN
0.5%
HOURLY FOR 240 HOURS

min deposit: $10
max deposit: $1,000
Total return: 120%

2) Почасовой для 100 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
MEDIUM PLAN
2%
HOURLY FOR 100 HOURS

min deposit: $1,000
max deposit: $5,000
Total return: 200%

3) Почасовой для 60 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
VIP PLAN
6%
HOURLY FOR 60 HOURS

min deposit: $5,000
max deposit: $100,000
Total return: 360%

Выплаты ручные до 48 часов,обычно инстант.

Платежные системы:

Perfect Money,USD
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin

Посмотрите сайт здесь:

https://coinck.com/?ref=Football

Партнерская программа:

Вы получаете 3% от депозита,сделанного вашим рефералом.

Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!

Мой вклад в финансовую компанию:



05.30.17 16:34 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U13847086 from U7664***. Batch: 177577434. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to COINCK LIMITED User Football.

Темы на заграничных форумах:

http://www.moneymakergroup.com/Coinc...k-t529639.html

http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=348545

Контактная информация:

Адрес: 36 Box Road, Bathford, Bath, United Kingdom, BA1 1QH

ICQ: 12345678

Электронная почта: admin@coinck.com

Рабочее Время:



Понедельник - суббота с 9 утра до 4 вечера.


Воскресенье - Выходной.
Anglijsk вне форума  
Старый Сегодня, 20:03
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,577
Благодарностей: 11,186
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: Coinck Limited-coinck.com
чото у меня не показуит
Цитата:
Не найден сервер DNS
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
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kodyaich вне форума  
Старый Сегодня, 20:12
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 2,668
Благодарностей: 1,157
УГ: 60
КП: 0.079
Автор темы Re: Coinck Limited-coinck.com
По реф.ссылке пройдите:5 раз проверял.
Anglijsk вне форума  
Старый Сегодня, 20:15
#4
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Красногорск,Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 292
Благодарностей: 53
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Coinck Limited-coinck.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
Не найден сервер DNS
У меня тоже
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vsvasvs на форуме  
Старый Сегодня, 20:46
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,460
Благодарностей: 190
УГ: 19
КП: 0.216
Re: Coinck Limited-coinck.com
http://prntscr.com/fdvotm - в ФАКе ручной вывод
http://prntscr.com/fdvpbc - на сайте инстант
http://prntscr.com/fdvpu1 - по стате депов больше ляма... Админ, разницы в 500к тебе мало?
Ссылки на соцсети и на скайп не рабочие - неужели 133 дня было мало, чтобы подключить?
По технике вроде норм
Напрягает 7 монов с самого начала , а один на 134 день работы дает рефбек 3000%!!!! Добор???
И интересно, почему его сразу не принесли... Нааль???
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ratiborff на форуме  
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