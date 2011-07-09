Coinck Limited-coinck.com

Дата открытия финансовой компании 17 января 2017 года.
О компании:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШ COINCK LIMITED
COINCK LIMITED ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ, КОТОРАЯ БЫЛА ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 2016 ГОДУ COINCK LIMITED ПРЕДЛАГАЕТ ИНВЕСТОРАМ СО ВСЕГО МИРА БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ НА РЫНКЕ ЧАСТНОГО КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО ОБМЕНА ВАЛЮТЫ И ТОРГОВЛИ. НАША ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА ТРЕЙДЕРОВ ГОТОВА КРУГЛОСУТОЧНО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВАМ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД С ВАШИМ ТОЛЬКО УСИЛИЕМ, ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ И ИНВЕСТИРОВАТЬ В НАШИХ ПЛАНАХ. НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ВСЕХ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ
В COINCK LIMITED, мы эксперты в области низкого риска торговли криптовалюта. Мы предлагаем результаты для наших клиентов, которые пользуются стабильной profit.When вы поворачиваете к COINCK LIMITED, нет необходимости изучать сложную систему торговли, и вам не нужно провести свой день мониторинга рынка. Наши специалисты делают всю работу за you.You просто инвестировать и смотреть ваши инвестиции растут!
Мы достигли нашего успеха из - за того, насколько успешно мы интегрируем с нашими клиентами. Наши клиенты не испытывают таких проблем.
COINCK LIMITED является компания делает наилучшим образом использовать доступный высокий интеллектуальный и технический потенциал, а также огромный опыт в области инвестиций на мировом финансовом рынке.
Инвестиционные планы:
1) Почасовой для 240 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
START PLAN
0.5%
HOURLY FOR 240 HOURS
min deposit: $10
max deposit: $1,000
Total return: 120%
2) Почасовой для 100 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
MEDIUM PLAN
2%
HOURLY FOR 100 HOURS
min deposit: $1,000
max deposit: $5,000
Total return: 200%
3) Почасовой для 60 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
VIP PLAN
6%
HOURLY FOR 60 HOURS
min deposit: $5,000
max deposit: $100,000
Total return: 360%
Выплаты ручные до 48 часов,обычно инстант.
Платежные системы:
Perfect Money,USD
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin
Посмотрите сайт здесь:
https://coinck.com/?ref=Football
Партнерская программа:
Вы получаете 3% от депозита,сделанного вашим рефералом.
Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!
Мой вклад в финансовую компанию:
05.30.17 16:34 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U13847086 from U7664***. Batch: 177577434. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to COINCK LIMITED User Football.
Темы на заграничных форумах:
http://www.moneymakergroup.com/Coinc...k-t529639.html
http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=348545
Контактная информация:
Адрес: 36 Box Road, Bathford, Bath, United Kingdom, BA1 1QH
ICQ: 12345678
Электронная почта: admin@coinck.com
Рабочее Время:
Понедельник - суббота с 9 утра до 4 вечера.
Воскресенье - Выходной.