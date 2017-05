Anglijsk Мастер

Coinck Limited-coinck.com



О компании:



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В НАШ COINCK LIMITED



COINCK LIMITED ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ, КОТОРАЯ БЫЛА ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 2016 ГОДУ COINCK LIMITED ПРЕДЛАГАЕТ ИНВЕСТОРАМ СО ВСЕГО МИРА БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ НА РЫНКЕ ЧАСТНОГО КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО ОБМЕНА ВАЛЮТЫ И ТОРГОВЛИ. НАША ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА ТРЕЙДЕРОВ ГОТОВА КРУГЛОСУТОЧНО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВАМ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД С ВАШИМ ТОЛЬКО УСИЛИЕМ, ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ И ИНВЕСТИРОВАТЬ В НАШИХ ПЛАНАХ. НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ВСЕХ.







ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ

В COINCK LIMITED, мы эксперты в области низкого риска торговли криптовалюта. Мы предлагаем результаты для наших клиентов, которые пользуются стабильной profit.When вы поворачиваете к COINCK LIMITED, нет необходимости изучать сложную систему торговли, и вам не нужно провести свой день мониторинга рынка. Наши специалисты делают всю работу за you.You просто инвестировать и смотреть ваши инвестиции растут!



Мы достигли нашего успеха из - за того, насколько успешно мы интегрируем с нашими клиентами. Наши клиенты не испытывают таких проблем.





COINCK LIMITED является компания делает наилучшим образом использовать доступный высокий интеллектуальный и технический потенциал, а также огромный опыт в области инвестиций на мировом финансовом рынке.



Инвестиционные планы:



1) Почасовой для 240 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

START PLAN

0.5%

HOURLY FOR 240 HOURS



min deposit: $10

max deposit: $1,000

Total return: 120%



2) Почасовой для 100 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

MEDIUM PLAN

2%

HOURLY FOR 100 HOURS



min deposit: $1,000

max deposit: $5,000

Total return: 200%



3) Почасовой для 60 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

VIP PLAN

6%

HOURLY FOR 60 HOURS



min deposit: $5,000

max deposit: $100,000

Total return: 360%



Выплаты ручные до 48 часов,обычно инстант.



Платежные системы:



Perfect Money,USD

Advanced Cash,USD

PAYEER,USD

Bitcoin



Посмотрите сайт здесь:



https://coinck.com/?ref=Football



Партнерская программа:



Вы получаете 3% от депозита,сделанного вашим рефералом.



Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!



Мой вклад в финансовую компанию:







05.30.17 16:34 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U13847086 from U7664***. Batch: 177577434. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to COINCK LIMITED User Football.



Контактная информация:



Адрес: 36 Box Road, Bathford, Bath, United Kingdom, BA1 1QH



ICQ: 12345678



Электронная почта:



Рабочее Время:







Понедельник - суббота с 9 утра до 4 вечера.





