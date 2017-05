bizneser Топ Мастер

Visa начинает внедрять новый стандарт безопасности



Verified by Visa ждет новый уровень безопасности. Visa готовится к обновлению сервиса Verified by Visa. В новой версии глобального решения, призванного сделать покупки онлайн более безопасными и удобными, будет использоваться обновленная система безопасности — 3D Secure 2.0.



Благодаря этим обновлениям финучреждения и магазины смогут более эффективно бороться с мошенничеством. Получая больше данных о платежах, компании смогут защитить своего покупателя, какой канал для шопинга он бы не выбрал — мобильный, онлайн, в приложении или даже с помощью подключенных к интернету устройств.





Обновленная технология 3D Secure 2.0 предоставляет дополнительные инструменты для настройки процесса аутентификации и обеспечения удобства и быстроты работы с клиентами. Ранее уже сообщалось, что в новой системе безопасности дополнительные пароли (например, в SMS) будут использоваться гораздо реже, чем сегодня.





Торговцы и банки, которые работают с Visa, смогут обмениваться информацией в режиме реального времени, используя для контроля беспрецедентное количество данных о транзакциях (например, тип устройства, адрес доставки). Это позволит более точно идентифицировать клиентов в режиме реального времени. Исследования показывают, что время оформления заказа сократится на 85%. А показатель отказа от корзин — на 70%.



Новый стандарт начнет действовать не сразу. Для ознакомления и тестирования эмитентам карт и продавцам будет выделено два года — до апреля 2019. В тестовой версии система начнет применяться уже во второй половине 2017.



3D Secure против 3D Secure 2.0





