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Visa начинает внедрять новый стандарт безопасности

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Visa начинает внедрять новый стандарт безопасности


Verified by Visa ждет новый уровень безопасности. Visa готовится к обновлению сервиса Verified by Visa. В новой версии глобального решения, призванного сделать покупки онлайн более безопасными и удобными, будет использоваться обновленная система безопасности — 3D Secure 2.0.

Благодаря этим обновлениям финучреждения и магазины смогут более эффективно бороться с мошенничеством. Получая больше данных о платежах, компании смогут защитить своего покупателя, какой канал для шопинга он бы не выбрал — мобильный, онлайн, в приложении или даже с помощью подключенных к интернету устройств.


Обновленная технология 3D Secure 2.0 предоставляет дополнительные инструменты для настройки процесса аутентификации и обеспечения удобства и быстроты работы с клиентами. Ранее уже сообщалось, что в новой системе безопасности дополнительные пароли (например, в SMS) будут использоваться гораздо реже, чем сегодня.


Торговцы и банки, которые работают с Visa, смогут обмениваться информацией в режиме реального времени, используя для контроля беспрецедентное количество данных о транзакциях (например, тип устройства, адрес доставки). Это позволит более точно идентифицировать клиентов в режиме реального времени. Исследования показывают, что время оформления заказа сократится на 85%. А показатель отказа от корзин — на 70%.

Новый стандарт начнет действовать не сразу. Для ознакомления и тестирования эмитентам карт и продавцам будет выделено два года — до апреля 2019. В тестовой версии система начнет применяться уже во второй половине 2017.

3D Secure против 3D Secure 2.0


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новости, платежная система
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