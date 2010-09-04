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Британская компания запустила систему по продаже билетов на блокчейне Ethereum Classi

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Британская компания запустила систему по продаже билетов на блокчейне Ethereum Classi

Британская компания Citizen Ticket запустила систему по продаже билетов BitTicket на основе блокчейна Ethereum Classic, сообщает Payspace Magazine.

Таким образом компания рассчитывает решить проблемы, возникающие при реализации билетов: перекупка, откладывание для вторичной продажи и т. д.

Как объяснили в Citizen Ticket, зачастую организаторы оставляют некоторую часть билетов для продажи на основном сайте, а вторую часть сбывают через дочерний сайт по завышенной цене.

На платформе BitTicket все будет происходить иначе: организатору, который решит запустить на ней билеты на свое мероприятие, будет предоставлен умный контракт, который устанавливает правила относительно реализации. Эти фиксированные правила гарантируют, что ни один перекупщик или владелец дочернего сайта не сможет отложить билеты BitTicket, чтобы затем продать их по более высоким ценам.

Сообщается, что Citizen Ticket уже протестировала платформу в работе, реализовав через нее билеты на фестиваль Scottish Street Food Awards, которое прошло 12 мая в Эдинбурге.

Источник.
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биткоин, новости
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