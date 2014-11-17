Restopolitan приобретает MiSiedo

Restopolitan, французская онлайн-платформа по бронированию мест в ресторанах, приобрела MiSiedo - онлайн-платформу для бронирования мест в ресторанах среднего и высшего уровня. Сумма сделки не разглашается по соглашению сторон. В соответствии с условиями сделки P101, H-Farm, 2night и Kisbo продали свои доли в компании MiSiedo.
Сделка позволит компании Restopolitan продолжить расширение на европейском континенте, добавив себе в актив клиентскую базу и сеть ресторанов, работающих с MiSiedo.
Основанная Симоне Томаэлло, который продолжит возглавлять итальянскую часть бизнеса после завершения сделки, компания MiSiedo в общей сложности ранее получила 1,8 миллиона евро инвестиций.
Основанная в 2006 году и возглавляемая Стефани Пелапра, Restopolitan представляет собой онлайн-платформу по бронированию столиков в ресторанах. В настоящее время платформа насчитывает более 300 000 пользователей и имеет партнерские отношения с более чем 3500 ресторанами, расположенными во Франции, Испании и Люксембурге. Среди прочих услуг, каждый пользователь может стать членом платформы Restopolitan и получать в качестве бонуса одно блюдо бесплатно при каждом бронировании места в ресторане. Сумма за это блюдо просто вычитается из чека в самом ресторане. Все действия довольно просты: нужно создать аккаунт и зарегистрировать свою карту, затем сделать резервирование онлайн или по телефону и наслаждаться бесплатным предложением. Однако есть некоторые ограничения, например резервировать столик нужно минимум на двух человек, при каждом резервировании принимается только одна карта, производить его нужно обязательно на сайте Restopolitan или по специальному номеру телефона, доступно одно только одно бронирование в месяц в одном и том же ресторане, напитки не включаются в это предложение.
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Специально для mmgp.ru