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Больше половины американцев не воспользовались отпуском в прошлом году







Больше половины всех сотрудников США (54%) не использовали все выходные дни в прошлом году, а общее количество не потраченных часов составил 662 миллиона дней. Согласно исследованию, из них за 206 миллионов — не могут быть использованы в будущем, а стоимость потери в денежном эквиваленте оценивается в $ 66 млрд. Хотя группа исследователей пыталась повысить желание работников использовать заслуженный отдых, многие американцы по-прежнему с нежеланием относятся к выходу в отпуск.



По данным опроса 7,331 работающих американцев, почти 60% из тех, кто не ходит в отпуск, боятся того количества работы, которое необходимо будет сделать по возвращению. Другие (47%) остаются на своем месте только потому, что не доверяют выполнение своей работы кому-либо еще. А 36%, вдобавок, хотят поразить босса своей преданностью компании и работе. И все это происходит несмотря на то, что существует множество доказательств пользы отпуска для рабочих, ведь он помогает восстанавливать энергию, улучшает мировоззрение и дает свежий взгляд на работу. Кроме того, рабочие, не использующие сполна отпуск, больше склонны к стрессу и их реже повышают.



Очень часто отсутствие отпуска происходит не из-за самого человека, а культуры внутри компании. В то время как большинство менеджеров (81%) говорят о пользе отдыха для морального духа и поддержания мотивации в человеке, только половина из них говорит о поощрении отпуска со стороны компании. Еще меньше работников (лишь 30%) рассказали, что отдыхали из-за культуры их компании.







Не все так плохо! Если сравнить данные с опросом 1996 года, после которого наблюдался постоянный спад количества выходных дней, все большее количество американцев берут отпуск. В среднем 16,8 дней в году, и пока нельзя сравнить данные с Францией, но это только начало.



Перевод специально для mmgp.ru



Уникальность Американцы проводят гораздо меньше времени в отпуске по сравнению с их европейскими коллегами. Например, рабочие США проводят в отпуске в среднем менее 17 дней, по сравнению с 30 днями во Франции. Но многие американцы нуждаются в не полученном времени.Больше половины всех сотрудников США (54%) не использовали все выходные дни в прошлом году, а общее количество не потраченных часов составил 662 миллиона дней. Согласно исследованию, из них за 206 миллионов — не могут быть использованы в будущем, а стоимость потери в денежном эквиваленте оценивается в $ 66 млрд. Хотя группа исследователей пыталась повысить желание работников использовать заслуженный отдых, многие американцы по-прежнему с нежеланием относятся к выходу в отпуск.По данным опроса 7,331 работающих американцев, почти 60% из тех, кто не ходит в отпуск, боятся того количества работы, которое необходимо будет сделать по возвращению. Другие (47%) остаются на своем месте только потому, что не доверяют выполнение своей работы кому-либо еще. А 36%, вдобавок, хотят поразить босса своей преданностью компании и работе. И все это происходит несмотря на то, что существует множество доказательств пользы отпуска для рабочих, ведь он помогает восстанавливать энергию, улучшает мировоззрение и дает свежий взгляд на работу. Кроме того, рабочие, не использующие сполна отпуск, больше склонны к стрессу и их реже повышают.Очень часто отсутствие отпуска происходит не из-за самого человека, а культуры внутри компании. В то время как большинство менеджеров (81%) говорят о пользе отдыха для морального духа и поддержания мотивации в человеке, только половина из них говорит о поощрении отпуска со стороны компании. Еще меньше работников (лишь 30%) рассказали, что отдыхали из-за культуры их компании.Не все так плохо! Если сравнить данные с опросом 1996 года, после которого наблюдался постоянный спад количества выходных дней, все большее количество американцев берут отпуск. В среднем 16,8 дней в году, и пока нельзя сравнить данные с Францией, но это только начало.

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