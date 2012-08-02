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Больше половины американцев не воспользовались отпуском в прошлом году

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Старый Вчера, 23:46
#1
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Больше половины американцев не воспользовались отпуском в прошлом году
Американцы проводят гораздо меньше времени в отпуске по сравнению с их европейскими коллегами. Например, рабочие США проводят в отпуске в среднем менее 17 дней, по сравнению с 30 днями во Франции. Но многие американцы нуждаются в не полученном времени.



Больше половины всех сотрудников США (54%) не использовали все выходные дни в прошлом году, а общее количество не потраченных часов составил 662 миллиона дней. Согласно исследованию, из них за 206 миллионов — не могут быть использованы в будущем, а стоимость потери в денежном эквиваленте оценивается в $ 66 млрд. Хотя группа исследователей пыталась повысить желание работников использовать заслуженный отдых, многие американцы по-прежнему с нежеланием относятся к выходу в отпуск.

По данным опроса 7,331 работающих американцев, почти 60% из тех, кто не ходит в отпуск, боятся того количества работы, которое необходимо будет сделать по возвращению. Другие (47%) остаются на своем месте только потому, что не доверяют выполнение своей работы кому-либо еще. А 36%, вдобавок, хотят поразить босса своей преданностью компании и работе. И все это происходит несмотря на то, что существует множество доказательств пользы отпуска для рабочих, ведь он помогает восстанавливать энергию, улучшает мировоззрение и дает свежий взгляд на работу. Кроме того, рабочие, не использующие сполна отпуск, больше склонны к стрессу и их реже повышают.

Очень часто отсутствие отпуска происходит не из-за самого человека, а культуры внутри компании. В то время как большинство менеджеров (81%) говорят о пользе отдыха для морального духа и поддержания мотивации в человеке, только половина из них говорит о поощрении отпуска со стороны компании. Еще меньше работников (лишь 30%) рассказали, что отдыхали из-за культуры их компании.



Не все так плохо! Если сравнить данные с опросом 1996 года, после которого наблюдался постоянный спад количества выходных дней, все большее количество американцев берут отпуск. В среднем 16,8 дней в году, и пока нельзя сравнить данные с Францией, но это только начало.

Перевод специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 00:49
#2
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Re: Больше половины американцев не воспользовались отпуском в прошлом году
Цитата:
В среднем 16,8 дней в году
Просто бесконечный отпуск Зато у нас если он оплачиваемый готовы и по пол года сидеть в отпуске .
Nicu9999 на форуме  
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:56
#3
Премиум
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Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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Автор темы Re: Больше половины американцев не воспользовались отпуском в прошлом году
Цитата:
Сообщение от Nicu9999 Посмотреть сообщение
Просто бесконечный отпуск Зато у нас если он оплачиваемый готовы и по пол года сидеть в отпуске .
Разные менталитет, разные подходы к работе. Они ведь в Америке не болеют как у нас. больничный на неделю и лежи дома. Встал на ноги, сходил к врачу, и назад на работу)
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Старый Сегодня, 00:56
#4
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Re: Больше половины американцев не воспользовались отпуском в прошлом году
Ах бедные американцы))).
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