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Bulletin привлек $2,2 млн для платформы по аренде торговых площадок

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Bulletin привлек $2,2 млн для платформы по аренде торговых площадок
Стартап Bulletin, расположенный в Нью-Йорке, привлек $2,2 млн посевного финансирования для запуска торговых площадок.
Инвестиционный раунд был закрыт компанией Kleiner Perkins Caufield & Byers, венчурным фондом Afore Capital и Liquid 2 Venture, инвесторами Tim Draper в сотрудничестве с Kevin Hale, площадкой Y Combinator. Компания планирует использовать привлеченный капитал для развития своей платформы, а также для открытия пяти новых магазинов (3 в Нью-Йорке и 2 в Лос-Анджелесе) в течение 2017 года.


Основанная в октябре 2015 года под руководством Алана Бранстона (сейчас на должности генерального директора) совместно с Али Кригсман (соучредитель и главный операционный директор), Bulletin является розничной компанией, которая находит, строит и арендует торговые площадки.

Bulletin стремиться работать с молодыми брендами, стартапами, продавцами ритейлерами, а также с дизайнерами.

Благодаря платформе, арендаторы в режиме реального времени могут анализировать все бизнес процессы, такие как отзывы о продуктах, расходы, поставки и доходы.



Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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