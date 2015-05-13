Bulletin привлек $2,2 млн для платформы по аренде торговых площадок

Стартап Bulletin, расположенный в Нью-Йорке, привлек $2,2 млн посевного финансирования для запуска торговых площадок.
Инвестиционный раунд был закрыт компанией Kleiner Perkins Caufield & Byers, венчурным фондом Afore Capital и Liquid 2 Venture, инвесторами Tim Draper в сотрудничестве с Kevin Hale, площадкой Y Combinator. Компания планирует использовать привлеченный капитал для развития своей платформы, а также для открытия пяти новых магазинов (3 в Нью-Йорке и 2 в Лос-Анджелесе) в течение 2017 года.
Основанная в октябре 2015 года под руководством Алана Бранстона (сейчас на должности генерального директора) совместно с Али Кригсман (соучредитель и главный операционный директор), Bulletin является розничной компанией, которая находит, строит и арендует торговые площадки.
Bulletin стремиться работать с молодыми брендами, стартапами, продавцами ритейлерами, а также с дизайнерами.
Благодаря платформе, арендаторы в режиме реального времени могут анализировать все бизнес процессы, такие как отзывы о продуктах, расходы, поставки и доходы.
Перевод специально для MMGP.RU