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Открылась вакансия путешественника с зарплатой в 2,5 тысячи евро в месяц

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Открылась вакансия путешественника с зарплатой в 2,5 тысячи евро в месяц


Создатели проекта World Life Experience ищут 12 человек, которые должны будут путешествовать по всему миру за зарплату в 2,5 тысячи евро в месяц для каждого. Об этом сообщается на сайте организации.

Представители World Life Experience хотят собрать команду из шести мужчин и шести женщин в возрасте от 20 до 35 лет. В течение года эта группа объездит 40 стран в Европе, Азии, Африке и других регионах мира. Путешественники, в частности, побывают в Португалии, Испании, Австрии, Великобритании, Китае, Индии, Австралии и на Мадагаскаре.

Туристы должны будут писать заметки о свои приключениях, а также выкладывать фото и видео на сайте World Life Experience и в социальных сетях. Кроме того, они обязаны будут взаимодействовать с местными социальными организациями и участвовать в благотворительных проектах, например помогать бездомным.

World Life Experience обещает покрыть все расходы своих сотрудников — перелет, проживание, страховку, развлечения. Кроме того, туристам предоставят время на отдых: четыре перерыва в год по две недели каждый.

Заявки принимаются до 30 июня. Путешествия стартуют в середине сентября. Сотрудники World Life Experience должны будут ездить по миру все вместе.

В марте турсервис OneTwoTrip взял на работу двух сотрудников на должности директоров по отдыху с зарплатой 150 тысяч рублей.

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