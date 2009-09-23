Японский производитель банкоматов Oki начнет выпуск биткойноматов

Ведущая японская компания Oki Electric Industry, которая производит и продаёт телекоммуникационное и полиграфическое оборудование, банкоматы, банковские терминалы и кассовое оборудование, объявила о выпуске биткойноматов Recycler G8 (RG8), которые позволят клиентам получать местную валюту в обмен на биткоины.
Oki предоставит пользователям возможность связывать криптовалютные кошельки с биткойноматом, чтобы выводить средства на основе их рыночной цены, а также вносить наличные деньги для перевода на свои цифровые кошельки. Среди других функциональных возможностей - платежи по счетам, отправленным через смартфон. Особенности биткойномата будут зависеть от страны, в которой он будет расположен, и от того, какие услуги предлагают местные банки.
Первоначально Oki намерена разместить биткойноматы в Китае. Несмотря на то, что компания установила банкоматы в Японии, пока она не планирует поставлять туда биткойноматы из-за «прохладного отношения» к криптовалюте финансовых учреждений страны. Впрочем, эта ситуация должна вскоре измениться, так как японские банки начали проявлять интерес к криптовалютам после их легализации в стране.
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