ЦБ Папуа-Новой Гвинеи охватит блокчейном регионы без банков

Центральный банк Папуа-Новой Гвинеи (PNG) в партнерстве с правительством Австралии разрабатывает технологические решения на основе блокчейна для обеспечения финансового участия населения страны, не охваченного банковскими услугами.
Развитию экономики, которую контролирует PNG, препятствует тот факт, что 85% населения страны (почти 8 млн человек) не имеют банковских счетов, только 20% богатых географическими ресурсами регионов имеют доступ к электроэнергии, а мобильная связь доступна 50% жителей.
Ландшафт и климат не способствуют распространению финансовых услуг - значительная часть населения отрезана от финансирования и банков.
PNG разработал программу для исследования технологии блокчейна, направленную на то, чтобы приложения для финансовой интеграции стали доступны всем гражданам страны.
Совместно с австралийским правительством, ЦБ Папуа-Новой Гвинеи разрабатывает варианты использования блокчейна в таких областях, как идентификация и регистрация земли, денежные переводы, безопасность, регулирование и цифровое управление. В поддержку инициативы Австралия выделила 200 000 австралийских долларов.
По словам президента PNG, в рамках исследования блокчейна ЦБ ведет переговоры с международным финансовым институтом (IFC), входящим в структуру Всемирного банка, а также с компаниями частного сектора.
«Мы сформируем специальную группу, состоящую из экспертов по технологии блокчейна, для консультаций по вопросам финансового участия, идентификации, регистрации земли, денежных переводов, безопасности и цифрового управления», - сообщает Дэвид Каванамур (David Kavanamur), ответственный за управление бюджетными расходами PNG.
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