Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Gold-Moneys.club

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Обсуждение партнерских программ в Интернете. Начиная от теории и заканчивая практикой. Анализ, обзоры, а также рекомендации по выбору той или иной партнерской программы. Отзывы.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:51
#1
Любитель
 
Имя: Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 258
Благодарностей: 47
УГ: 2
КП: 0.232
Gold-Moneys.club
Я не являюсь администратором данного проекта
О проекте
Благотворительность высоко ценится в обществе как отображение гуманности, высокой нравственности. Не случайно к активной благотворительности стремятся все цивилизованные страны.

«GOLD MONEY'S» — проект, работающий по принципу краудфандинга (народного финансирования).
«GOLD MONEY'S» — стартовал в мае 2017 года, главная цель которого - объединение миллионов людей по всему миру в стремлении помогать друг другу. Мы представляем автоматизированную систему, которая способна мотивировать людей активно заниматься благотворительной деятельностью и дарить добро другим людям!

Основной принцип системы это соблюдение правового законодательства, честность и открытость компании перед своими партнерами. Важно знать, что данная система не является финансовой пирамидой, т.к. не обещает никаких процентов. В этой системе нет никаких десятников или сотников, на счетах которых аккумулируются все средства как, во всем известной, пирамиде.

Мы не принимаем на свои счета и не перераспределяем их, все переводы происходят между счетами участников по их собственной инициативе.

Как начать
Для начала ознакомьтесь с принципом работы проекта на страница Главная (Презентация). Далее Вам нужно пройти регистрацию в проекте нажав кнопку Регистрация. Регистрация состоит из 3-x этапов. Первый - это указание Ваших персональных данных, второй - создание и привязка кошелька Payeer.com, для того чтобы система смогла осуществить платежи непосредственно от Вашего имени. Третий этап - это пополнение кошелька «Payeer.com» на 75 USD и автоматическое оказание помощи участникам, чьи имена указаны в пригласительном сертификате, по которому Вы зарегистрируетесь.
И так, после регистрации Вы получаете счет в платежной системе «Payeer.com» на который будет оказываться помощь другими участниками, получаете доступ в личный кабинет на сайте «Gold Money's» - где сможете получить персональную ссылку и сертификат для привлечения новых участников, а также возможность следить за структурой и статистикой.
И самое главное, Вы получаете почетный статус Благотворителя и возможность получать финансовую помощь от других участников системы!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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