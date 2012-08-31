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Рост капитала Фонда Эфириума сделал его богатейшей блокчейн-компанией в мире

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Рост капитала Фонда Эфириума сделал его богатейшей блокчейн-компанией в мире

Потрясающий взлет курса эфира вывел Фонд Эфириума на первое место среди компаний в отрасли блокчейна по размеру капитала, оставив позади 21 Inc, консорциум R3, Coinbase, Digital Asset Holdings и Blockstream.

Виталик Бутерин, создатель концепции Эфириума, занимающий сейчас в Фонде должность главного научного специалиста, отвечая на вопрос одного из комментаторов в Reddit, раскрыл активы Фонда. По его словам, они составляют порядка 15 миллионов в фиатных валютах (в основном EUR и CHF), 500 BTC и около 800 000 ETH, что по курсам на момент написания статьи составляет более 180 миллионов долларов.

Для сравнения, капиталы 5 ведущих блокчейн-компаний: 21Inc – 111 миллионов, R3 – недавно привлеченные 107 миллионов, Coinbase – 75 миллионов, Digital Asset Holdings – 60 миллионов и Blockstream с 55 миллионами.

Теперь на первом месте находится Фонд Эфириума. Уникальность его положения среди этих компаний заключается в том, что капитал Фонда напрямую зависит от курса эфира, поскольку основная часть всех его активов сосредоточена в ETH. Таким образом, размер капитала Фонда напрямую связан с состоянием протокола Эфириума, всей платформы и экосистемы. Эта мотивация определяет поведение разработчиков, заставляя их максимально вкладываться в развитие системы.

В прошлом году Фонд Эфириума продемонстрировал свою мотивацию во время своего первого и самого мощного стресс-теста во всем криптовалютном пространстве. Взлом TheDAO, когда были похищены средства вкладчиков на сумму около 200 миллионов долларов, угрожал опрокинуть весь проект и навлечь гнев регуляторов, рискуя настроить против себя весь криптовалютный мейнстрим.

Экосистеме Эфириума удалось остановить ограбление и вернуть средства их законным владельцам с помощью хардфорка, что сообщество в целом расценило как успех стресс-теста.

Эта история дала Эфириуму его первого крупнейшего союзника, Coinbase, которая добавила эфир в свои листинги, открыв долларовые рынки. Вскоре после этого, Фонд эффективно справился с серией атак на блокчейн, еще раз доказав свои способности. Это, в свою очередь, дало ему доверие крупнейших брендов, которые объединились в альянс, для продвижения Эфириума на корпоративном уровне.

Все это и есть реализация мантры, впервые озвученной Фейсбуком: «Двигаться быстро и ломать стереотипы» (Move fast and break things). Такая стратегия работала раньше, работает и сейчас, однако она подразумевает работу с максимальным напряжением. Конечно, нештатные ситуации будут встречаться и впредь, но пока основной капитал Фонда составляет эфир, можно ожидать, что неполадки будут устраняться быстро.

Определенную роль играет тот факт, что сам Виталик Бутерин является владельцем более чем 100 миллионов долларов в эфире, и по всей вероятности, другие ведущие разработчики также держат значительные суммы ETH, напрямую инвестируя в платформу. В этом Эфириум отличается от других криптовалют, разработчики которых предпочитают держать капитал в долларах.

Фонд Эфириум является некоммерческой организацией и не занимается распределением прибыли, что позволяет ему направлять все средства на разработки. В своем Твиттере, Виталик Бутерин написал:
Как вы можете помочь Эфириуму: ждем способных специалистов. Математика, криптография, распределенные системы, крипто, экономика, теория игр, поведенческая экономика.

Специалисты требуются для исследований в области PoS и шардинга. Кроме того, помимо разработок основного протокола, Фонд ведет ряд инфраструктурных проектов Эфириума, таких как, например, Система Доменных Имен Эфириума (ENS), уже сейчас получившая в качестве депозитов около 219 миллионов долларов в эфире, за 135 000 доменных имен.

180 миллионов долларов - не слишком большой капитал по мировым меркам, такими активами располагают, например, средние банки. А капитализация ведущих мировых брендов выше в несколько тысяч раз. Однако, для молодой криптовалютной отрасли это очень внушительная цифра, тем более для некоммерческой организации, существующей меньше трех лет.

Впрочем, Ethereum Foundation стал лидером только среди компаний с открытой капитализацией. Возможно, на рынке есть и более крупные держатели криптовалют, не заявляющие о своих средствах. Это могут быть, например, китайские и японские майнеры и биржи, такие как BTCC, Bitmain, BitFlyer и другие. Более богатые криптовалютчики есть и среди частных лиц. 200 миллионов долларов по текущему курсу - это немногим более 85 000 BTC, что является далеко не запредельной суммой для ранних адептов Биткоина. Например, Роджер Вер по его словам, владеет примерно 300 000 BTC, что в 3.5 раза выше капитализации Фонда Эфириума. А Сатоси Накамото, кто бы он ни был, со своим миллионом биткоинов уже полгода числится в списке подпольных миллиардеров.

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