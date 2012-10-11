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Обменник накинул денег

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Старый Сегодня, 20:32
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 70
Благодарностей: 12
УГ: 17
КП: 0.000
Обменник накинул денег
Приветствую комрады.
Ситуация следующая - сегодня утром решил обменять BTC-E код с биржы на рубли карты сбера себе.

Все вроде бы хорошо, обменник зачислил положенную сумму, но весь юмор в том, что через полчаса прислал еще столько же...

Сумма между прочим не маленькая(2,7 к$)

Что делать?
Контактов как таковых только ICQ и WMID WebMoney - ни тем, ни тем разумеется не пользуюсь.

Мне как бы чужого не нужно, но и им их деньги не нужны я так понял
Так как на связь со мной уже 12 часов никто не выходит...

Что можно ожидать от них в таком случае?
И какие последствия для меня, если сам не выйду на связь с ними, карта моя личная.
__________________
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Onyny на форуме  
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