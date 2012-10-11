Обменник накинул денег

Приветствую комрады.
Ситуация следующая - сегодня утром решил обменять BTC-E код с биржы на рубли карты сбера себе.
Все вроде бы хорошо, обменник зачислил положенную сумму, но весь юмор в том, что через полчаса прислал еще столько же...
Сумма между прочим не маленькая(2,7 к$)
Что делать?
Контактов как таковых только ICQ и WMID WebMoney - ни тем, ни тем разумеется не пользуюсь.
Мне как бы чужого не нужно, но и им их деньги не нужны я так понял
Так как на связь со мной уже 12 часов никто не выходит...
Что можно ожидать от них в таком случае?
И какие последствия для меня, если сам не выйду на связь с ними, карта моя личная.