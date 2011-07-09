Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ivonex.com - Ivonex

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:59
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 141
Благодарностей: 19
УГ: 1
КП: 0.000
ivonex.com - Ivonex
Я не админ/владелец сайта! Тема создана исключительно для ознакомления!



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Старт проекта: 28.05.2017 в 18:00 По МСК

О проекте:
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Мин. вклад: 10 руб
Макс. вклад: 200000 руб

Выплаты: Инстант

Партнерская программа: 9% - 3% - 1%

Платежные системы: Payeer, Perfect Money, Qiwi, Yandex Money

Группа ВК: https://vk.com/ivonex

Мой Вклад:



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DecemberMoon вне форума  
Старый Сегодня, 19:04
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,180
Благодарностей: 837
УГ: 7
КП: 0.075
подарки
Re: ivonex.com - Ivonex
Опять "известный админ в особых кругах", который всех кинул в предыдущем проекте ? )
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 19:06
#3
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,023
Благодарностей: 4,624
УГ: 3
КП: 0.022
Re: ivonex.com - Ivonex
А чего не шлакомон тсит?
__________________
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HDS вне форума  
Старый Сегодня, 19:07
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,181
Благодарностей: 698
Записей в блоге: 4
УГ: 22
КП: 0.237
подарки
Re: ivonex.com - Ivonex
Мой вклад:
Дата операции: 28 Май 2017 18:02
ID операции: 358873374
Тип операции: перевод
Магазин: ivonex.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p
Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 6000.00 RUB
__________________
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Старый Сегодня, 19:14
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,555
Благодарностей: 11,181
УГ: 44
КП: 0.055
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Re: ivonex.com - Ivonex
DecemberMoon, чего эта млм-ка здесь делает? или ждете, коргда вам модеры прицел поправят?
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kodyaich вне форума  
Старый Сегодня, 19:15
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 88
Благодарностей: 8
УГ: 1
КП: 0.000
Re: ivonex.com - Ivonex
рублевые хайпы - это либо шлаки, либо качественные (кэшберри).
я думаю тут всем понятно к каким относится этот хайп.
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 19:18
#7
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Новосибирск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 23
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ivonex.com - Ivonex
Депнем

Payeer
Оплата счета №106 завершена


Дата: 28.05.2017 18:13:31 (UTC+3)
Дата оплаты: 28.05.2017 18:13:54 (UTC+3)
Получатель платежа: ivonex.com / ivonex.com [подать жалобу]
Товар: Пополнение счета через Payeer пользователем morf755 на 1000.00 RUB
Счет к оплате: 106
Счет в Payeer: 44102037
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 1 000.00 RUB
__________________
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morf755 на форуме  
Старый Сегодня, 19:23
#8
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 1,608
Благодарностей: 779
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ivonex.com - Ivonex
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
Опять "известный админ в особых кругах", который всех кинул в предыдущем проекте ? )
похоже на то шлачек по быстрому собрал с бабла отжатого у вложенцев в zersi-deymos.
__________________
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DECIMATOR71 вне форума  
Старый Сегодня, 19:27
#9
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Новосибирск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 23
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ivonex.com - Ivonex
Цитата:
Сообщение от DECIMATOR71 Посмотреть сообщение
шлачек по быстрому собрал с бабла отжатого у вложенцев в zersi-deymos
А что? я там касарик поднял, хороший проектик, кто хотел, тот заработал.
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morf755 на форуме  
Старый Сегодня, 19:28
#10
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,598
Благодарностей: 5,958
УГ: 44
КП: 0.390
подарки
Re: ivonex.com - Ivonex
Обычный шлак!
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
DecemberMoon, чего эта млм-ка здесь делает?
А это верно в млмку его надо!
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 19:48
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 214
Благодарностей: 26
УГ: 4
КП: 0.000
Re: ivonex.com - Ivonex
150 % сроком на 3 дня - Уже немного реальнее по срокам.
Только на сайте "на 3 дня" ,- нет инфы про выплаты 50% в день.
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SSnug на форуме  
Старый Сегодня, 20:08
#12
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8,252
Благодарностей: 976
УГ: 166
КП: 0.107
подарки
Re: ivonex.com - Ivonex
Мой вклад / листинг:


добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от SSnug Посмотреть сообщение
Только на сайте "на 3 дня" ,- нет инфы про выплаты 50% в день.
Есть в группе вк
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Последний раз редактировалось Lordborg; Сегодня в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
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