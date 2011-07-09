ivonex.com - Ivonex

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Старт проекта:
28.05.2017 в 18:00 По МСК
О проекте:
Компания «Ivonex» - это прекрасная возможность заработать для каждого!
Вы можете стать участником системы вне зависимости от вашего основного вида занятости и от места жительства! Регистрируйся, вноси депозит и просто получай прибыль от новых зарегистрированных пользователей!
Пользуясь системой «Ivonex», вы получаете возможность создания источника пассивного дохода. Минимальная сумма депозита всего 10.00 !
Помимо получения прибыли от новых инвесторов, вы можете получать дополнительный доход с помощью нашей партнерской программы! «Ivonex» предлагает вам пратнерскую программу с привлекательным процентом. Приводи друзей и получай больше!
Маркетинг:
150% за 3 дня
Начисления по 50% каждые 24 часа
Мин. вклад: 10 руб
Макс. вклад: 200000 руб
Выплаты:
Инстант
Партнерская программа:
9% - 3% - 1%
Платежные системы:
Payeer, Perfect Money, Qiwi, Yandex Money
Группа ВК: https://vk.com/ivonex
Мой Вклад:
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От меня всем рефбек 50% (4.5% от вклада)! Писать в ЛС