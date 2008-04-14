LIGHTFOREX - lightforex.org

Я не админ
!
Принимает
:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney
Новый проект
: LIGHTFOREX LIMITED
Планы nvestment 9% - 10% ежедневно в течение 18 дней
Минимальный вклад
$10
Рефские до
9%
Вывод типа
Мгновенно
SSL зашита от
Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от
Ovh Hosting
Перевод с Google:
Инвестиционные планы
Цитата:
|
Наша компания является связующим звеном между частным инвестором и брокером на международном валютном рынке Форекс. Наша разработанная торговая стратегия помогла многим клиентам увеличить доход и стала основой реферальной системы, позволяющей получать первую прибыль на фондовом рынке без особых трудностей.
Форекс - мировой финансовый рынок с валютой в качестве основного товара. Стоимость каждой валюты зависит от спроса и заключенных соглашений между участниками. Анализируя колебания обменного курса, вы можете значительно откорректировать свою прибыль за счет увеличения прогноза или падения выбранной валюты.
:
Посмотреть и Зарегистрироваться
Цитата:
|
9% в день
На 18 дней Минимальный 10 $ Максимальный 25000 $ В основной капитал включены Депозит
9,5% в день
На 18 дней Минимальный 25001 $ Максимальный 50000 $ В состав принципала входит Депозит
10% в день
На 18 дней Минимальный 50001 $ Максимальный 100000 $ Включая принципала
Мой вклад:
Цитата:
|
Perfect Money® payment complete
Batch # 177385924
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14036084 (LIGHTFOREX LIMITED)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to LIGHTFOREX LIMITED User naale