Naale Топ Мастер

Пол: Мужской Регистрация: 14.04.2008 Сообщений: 42,676 Благодарностей: 2,917 Записей в блоге: 1 УГ: 11 КП: 0.005 подарки награды

LIGHTFOREX - lightforex.org Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: LIGHTFOREX LIMITED



Планы nvestment 9% - 10% ежедневно в течение 18 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 9%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от Ovh Hosting



Перевод с Google:



Цитата: Наша компания является связующим звеном между частным инвестором и брокером на международном валютном рынке Форекс. Наша разработанная торговая стратегия помогла многим клиентам увеличить доход и стала основой реферальной системы, позволяющей получать первую прибыль на фондовом рынке без особых трудностей.



Форекс - мировой финансовый рынок с валютой в качестве основного товара. Стоимость каждой валюты зависит от спроса и заключенных соглашений между участниками. Анализируя колебания обменного курса, вы можете значительно откорректировать свою прибыль за счет увеличения прогноза или падения выбранной валюты. Инвестиционные планы:



Цитата: 9% в день

На 18 дней Минимальный 10 $ Максимальный 25000 $ В основной капитал включены Депозит

9,5% в день

На 18 дней Минимальный 25001 $ Максимальный 50000 $ В состав принципала входит Депозит

10% в день

На 18 дней Минимальный 50001 $ Максимальный 100000 $ Включая принципала Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 177385924

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14036084 (LIGHTFOREX LIMITED)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to LIGHTFOREX LIMITED User naale :BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney$109%МгновенноComodo CA LimitedOvh HostingПеревод с Google:Мой вклад:

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________