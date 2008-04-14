Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,832 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

LIGHTFOREX - lightforex.org

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:43
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,676
Благодарностей: 2,917
Записей в блоге: 1
УГ: 11
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
LIGHTFOREX - lightforex.org
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: LIGHTFOREX LIMITED

Планы nvestment 9% - 10% ежедневно в течение 18 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 9%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от Ovh Hosting

Перевод с Google:

Цитата:
Наша компания является связующим звеном между частным инвестором и брокером на международном валютном рынке Форекс. Наша разработанная торговая стратегия помогла многим клиентам увеличить доход и стала основой реферальной системы, позволяющей получать первую прибыль на фондовом рынке без особых трудностей.

Форекс - мировой финансовый рынок с валютой в качестве основного товара. Стоимость каждой валюты зависит от спроса и заключенных соглашений между участниками. Анализируя колебания обменного курса, вы можете значительно откорректировать свою прибыль за счет увеличения прогноза или падения выбранной валюты.
Инвестиционные планы:

Цитата:
9% в день
На 18 дней Минимальный 10 $ Максимальный 25000 $ В основной капитал включены Депозит
9,5% в день
На 18 дней Минимальный 25001 $ Максимальный 50000 $ В состав принципала входит Депозит
10% в день
На 18 дней Минимальный 50001 $ Максимальный 100000 $ Включая принципала
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 177385924
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14036084 (LIGHTFOREX LIMITED)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to LIGHTFOREX LIMITED User naale
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bokun
cryptoracers.com 538 сатоши в час
От bokun в разделе «Заработок Криптовалют»
Аватара нет
Число безработных в России начинает расти
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар SQMonitor
Regisinvestmentfund - regisinvestmentfund.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Hyip-Cruiser
EnscoOffshore - ensco-offshore.com
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Проблема с аккаунтом Adwords
От delaryc в разделе «Google Adsense/Adwords»
Аватар HMass
tomyfund - tomyfund.com
От HMass в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,832
Тем
471,534
Сообщений
11,667,398

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube