Кипр может запретить бинарные опционы

Глава CySEC Деметра Калогеру
объявила о смерти бинарных опционов в их нынешнем виде на розничном рынке Форекс
.
Вчера в рамках проходящей в эти дни на Кипре ежегодной выставки iFX Expo International 2017
Деметра Калогеру, глава Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), выступила с речью, посвященной перспективам регулирования в финансовом секторе.
В настоящее время CySEC
прилагает активные усилия, направленные на ужесточение контроля в сегменте торговой индустрии, и брокеры должны поддержать подобные начинания регулятора, отдавая себе отчет в том, что в конечном итоге присутствие на рынке авторитетного и надежного надзорного органа пойдет на благо их собственным интересам.
В ходе своего выступления Калогеру, в частности, заявила, что основной миссией CySEC является обеспечение высококачественного и прозрачного механизма инвестирования
, а также сообщила, что регулятор будет осуществлять как мониторинг продуктов, так и интервенции, если это потребуется, причем «в отношении компаний, предлагающих комплексные инвестиции, нормативные требования будут ужесточены».
«Отраслевым игрокам придется сделать для себя выбор и решить, согласны ли они играть по правилам
», — подчеркнула она, добавив, что регулятору придется провести черту между честной игрой и агрессивным маркетингом.
Калогеру отметила, что в прошлом году общий размер штрафов, наложенных CySEC на кипрские инвестиционные фирмы, составил рекордные $4 млн, и этот тренд будет поддерживаться до тех пор, пока Комиссия не добьется полного соответствия деятельности компаний регуляторным нормам и требованиям. Калогеру также напомнила об ужесточении позиции CySEC в вопросе бонусов и размера кредитного плеча, которое было снижено до 1:50.
Кроме того, Калогеру заявила, что регулятор рассматривает сейчас введение запрета на торговлю бинарными опционами, «хотя мы все еще ведем консультации по этому вопросу», уточнила она и добавила: «Проблемой здесь являются конфликт интересов и непрозрачная ценовая политика. Будет более уместно предлагать бинарные опционы лишь профессиональным трейдерам».
И, наконец, глава CySEC рассказала, что в настоящее время регулятор уделяет повышенное внимание таким новейшим явлениям, как финтехи, блокчейн и торговые роботы
, изучая способы анализа, мониторинга и регулирования этих технологий. Кроме того, к 2018 г. Комиссия планирует взять под регуляторный контроль и сегмент краудфандинга
.
Источник: ru.forexmagnates.com
Чем может это обернуться для Forex брокеров, которые помимо оснооной торговле на рынке Forex предоставляют работу с бинарными опционами?
Вряд ли крупные игроки уйдут от регулятора только из-за бинарных опционов, скорее всего будут открывать дочерние компании исключительно под "бинарики".