Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,739 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Кипр может запретить бинарные опционы

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Держим руку на пульсе рынка, обсуждаем новости и слухи рынка Forex.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:18
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,742
Благодарностей: 6,265
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Кипр может запретить бинарные опционы


Глава CySEC Деметра Калогеру объявила о смерти бинарных опционов в их нынешнем виде на розничном рынке Форекс.

Вчера в рамках проходящей в эти дни на Кипре ежегодной выставки iFX Expo International 2017 Деметра Калогеру, глава Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), выступила с речью, посвященной перспективам регулирования в финансовом секторе.

В настоящее время CySEC прилагает активные усилия, направленные на ужесточение контроля в сегменте торговой индустрии, и брокеры должны поддержать подобные начинания регулятора, отдавая себе отчет в том, что в конечном итоге присутствие на рынке авторитетного и надежного надзорного органа пойдет на благо их собственным интересам.

В ходе своего выступления Калогеру, в частности, заявила, что основной миссией CySEC является обеспечение высококачественного и прозрачного механизма инвестирования, а также сообщила, что регулятор будет осуществлять как мониторинг продуктов, так и интервенции, если это потребуется, причем «в отношении компаний, предлагающих комплексные инвестиции, нормативные требования будут ужесточены».

«Отраслевым игрокам придется сделать для себя выбор и решить, согласны ли они играть по правилам», — подчеркнула она, добавив, что регулятору придется провести черту между честной игрой и агрессивным маркетингом.

Калогеру отметила, что в прошлом году общий размер штрафов, наложенных CySEC на кипрские инвестиционные фирмы, составил рекордные $4 млн, и этот тренд будет поддерживаться до тех пор, пока Комиссия не добьется полного соответствия деятельности компаний регуляторным нормам и требованиям. Калогеру также напомнила об ужесточении позиции CySEC в вопросе бонусов и размера кредитного плеча, которое было снижено до 1:50.

Кроме того, Калогеру заявила, что регулятор рассматривает сейчас введение запрета на торговлю бинарными опционами, «хотя мы все еще ведем консультации по этому вопросу», уточнила она и добавила: «Проблемой здесь являются конфликт интересов и непрозрачная ценовая политика. Будет более уместно предлагать бинарные опционы лишь профессиональным трейдерам».

И, наконец, глава CySEC рассказала, что в настоящее время регулятор уделяет повышенное внимание таким новейшим явлениям, как финтехи, блокчейн и торговые роботы, изучая способы анализа, мониторинга и регулирования этих технологий. Кроме того, к 2018 г. Комиссия планирует взять под регуляторный контроль и сегмент краудфандинга.

Источник: ru.forexmagnates.com

Чем может это обернуться для Forex брокеров, которые помимо оснооной торговле на рынке Forex предоставляют работу с бинарными опционами?

Вряд ли крупные игроки уйдут от регулятора только из-за бинарных опционов, скорее всего будут открывать дочерние компании исключительно под "бинарики".
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


До 50% за каждое пополнение
Комиссия на вывод 0 % >>
Бонус 50$ от брокера Fort Financial Services через FxCash
Aisller на форуме  
Ответить
Метки
cysec, бинареные опционы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бинарные опционы на BetOnMoney Sharp666 Бинарные опционы 214 01.05.2017 15:30
Бинарные опционы tanrad Tanrad 14 18.01.2017 21:06
Бинарные опционы BTC krym Криптовалюты: общий форум 2 12.07.2016 20:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Новый король Саудовской Аравии намерен довести экономическое удушение России до конца
От hnn в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар -BUCH-
Претензия к компании Fx-private от -BUCH-- [ Заброшена ТС ]
От -BUCH- в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар VictorSamus
В Европе рекордно выросли инвестиции в финансовые технологии
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OPLOTT
Россияне перешли в режим жесткой экономии в покупках для себя новой обуви
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар yauheni
2Levels.Ru - 2levels.ru
От yauheni в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Katerina81
Инвестиции в нежилую недвижимость Европы увеличились на 20%
От Katerina81 в разделе «Недвижимость»
.     
Пользователей
411,739
Тем
471,374
Сообщений
11,663,027

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube