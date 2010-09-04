Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,723 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Readly для разработки своего приложения привлекла €13 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:22
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,687
Благодарностей: 2,301
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Readly для разработки своего приложения привлекла €13 млн инвестиций


Шведская компания Readly из Стокгольма на основе цифрового журнала для разработки своего приложения привлекла €13 млн. инвестиций в серии B.

Инвесторами стали Zouk Capital, Hermes GPE, Фонд Channel 4 Commercial Growth и фонд Aggregate Media.

Компания намерена использовать привлеченные средства для дальнейшей международной экспансии и поддержки роста в существующих рынках.




Пер Хеллберг является генеральным директором компании Readly, которая разработала приложение для планшетов и смартфонов. С помощью этого приложения клиенты имеют неограниченный доступ к тысячам национальных и международных журналов для фиксированной ежемесячной подписки.




В настоящее время услуга включает в себя 2 тыс. наименований от более чем 400 издателей и имеет базу пользователей в более чем 50 странах мира.

Readly новый способ чтения журналов на планшетах и смартфонах.




Миссия Readly проста: для того, чтобы быть на переднем плане революционного цифрового журнала. Компания управляется экспертами и имеет более чем 25-летний опыт в публикациях, цифровых играх и в промышленности.




Перевод специально для mmgp.ru


__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Harpoon Therapeutics для разработки новой Т-клетки привлекла $45 млн инвестиций bizneser Горячие новости 0 Вчера 03:20
Naga Group привлекла €12,5 млн для своего трейдингового приложения SwipeStox CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 31.03.2017 15:47
Spiffy для приложения по уходу за автомобилями привлекла $5 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.02.2017 00:35
Lola для мобильного приложения для путешествий привлекла $15 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 1 12.01.2017 00:42
Nantero для разработки памяти следующего поколения привлекла $21 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 9 14.12.2016 17:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Максимм
ПАММ-счет freedman: 2315 (Privatefx.com)
От Максимм в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар SEVASTOPAL
prime-money.com
От SEVASTOPAL в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Минрегион Украины: если газа не хватит, в квартирах будет 16 градусов
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
skyfunds - skyfunds.org
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Алексей Лохнин
Инвестиционный интернет проект «Открытый дом»
От Алексей Лохнин в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
Публикация контента.[Урок №17] ПАММ Партнер
От nlobp в разделе «Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео»
.     
Пользователей
411,723
Тем
471,355
Сообщений
11,661,803

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube