Readly для разработки своего приложения привлекла €13 млн инвестиций

Шведская компания Readly из Стокгольма на основе цифрового журнала для разработки своего приложения привлекла €13 млн. инвестиций в серии B.
Инвесторами стали Zouk Capital, Hermes GPE, Фонд Channel 4 Commercial Growth и фонд Aggregate Media.
Компания намерена использовать привлеченные средства для дальнейшей международной экспансии и поддержки роста в существующих рынках.
Пер Хеллберг является генеральным директором компании Readly, которая разработала приложение для планшетов и смартфонов. С помощью этого приложения клиенты имеют неограниченный доступ к тысячам национальных и международных журналов для фиксированной ежемесячной подписки.
В настоящее время услуга включает в себя 2 тыс. наименований от более чем 400 издателей и имеет базу пользователей в более чем 50 странах мира.
Readly новый способ чтения журналов на планшетах и смартфонах.
Миссия Readly проста: для того, чтобы быть на переднем плане революционного цифрового журнала. Компания управляется экспертами и имеет более чем 25-летний опыт в публикациях, цифровых играх и в промышленности.
Перевод специально для mmgp.ru