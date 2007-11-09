Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,713 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Control-Finance - control-finance.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:01
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 4,118
Благодарностей: 409
УГ: 12
КП: 0.000
подарки
Control-Finance - control-finance.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 26/05/2017

языки: EN

Новый проект: CONTROL-FINANCE LIMITED



Описание программы
Цитата:
Our company has been operating on an international level since its founding. We frequently develop directions such as China, Japan, Germany, Turkey, Malaysia, and many others. More countries are recognizing cryptocurrencies every day, and blockchain technology is supported at various levels of the financial sector. All of this means that we have great opportunities to look forward to.
Перевод с Google: (RU)
Цитата:
Наша компания работает на международном уровне с момента ее основания. Мы часто разрабатываем такие направления, как Китай, Япония, Германия, Турция, Малайзия и многие другие. Все больше стран признают криптотермины каждый день, а технология blockchain поддерживается на разных уровнях финансового сектора. Все это означает, что у нас есть большие возможности с нетерпением ждать.

+ Информация о компании
Цитата:
+ Company name: CONTROL-FINANCE LIMITED
+ Address: 17 Marble Street, Manchester, Greater Manchester, England, M2 3AW
+ Phone number: +44 1618843043
+ Email: support@control-finance.com
+ Инвестиционные планы:
Цитата:
0.8% - 1.5% daily for lifetime
[CENTER]

Цитата:
* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.
* Минимальный депозит: $15 / 30000
* Реф. программа: upto 25%
* DDoS защита: Sharktech
* Скрипт: GoldCoders - Licensed
* SSL: GREENBAR - COMODO EV SSL
* Выплаты: Manual

+ Whois
Цитата:
Name Server: NS1.CONTROL-FINANCE.COM
Name Server: NS2.CONTROL-FINANCE.COM

IP Address: - 45.58.135.178 is hosted on a dedicated server
IP Location: - Netherlands - Noord-holland - Amsterdam - Sharktech

Registrar: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP
Domain: Created on 2016-09-06 - Expires on 2022-09-06 - Updated on 2017-04-29

+ Мой вклад:
Цитата:
The amount of 500 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14936417. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to control-finance.com User MYHYIPSNET.. Date: 17:12 26.05.17. Batch: 177249409.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MYHYIPS.NET - High Quality Monitor
myhyipsnet вне форума  
Старый Сегодня, 20:57
#2
HYIP.Observer
Премиум
 
Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,248
Благодарностей: 1,065
УГ: 22
КП: 0.736
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Control-Finance - control-finance.com
Ну откуда такие планы берутся? Ну зачем в это время года такие планы?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

20.06 Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Реальная работа и Заработок в интернете без вложений
HYIP.Observer - Реальный возврат рефских до 500%, Честный HYIP мониторинг!
InfernusZp на форуме  
Старый Сегодня, 21:12
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 203
Благодарностей: 25
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Control-Finance - control-finance.com
Цитата:
Сообщение от myhyipsnet Посмотреть сообщение
Registrar: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP
Domain: Created on 2016-09-06
И где же он прятался ?
"" Traffic Stats
посетители Ежедневно уникальных посетителей 85
Просматриваемые Ежедневно Просмотров страниц 552 "" - Кто-то там уже полазил
Даже на алексе засветился, особенно в Эстонии.
По мне так, тех.подготовка норм., а диз слишком всё упростили.
Блоги наверняка подтянутся. Проценты рабочие и надолго.
Рефки хорошие , но для "приводящих". 4 месяца до Б/У не так много, даже нормально.
Но 0.8% - Если только закинуть и в отпуск.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
SSnug на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
control-money.com - control-money Lordborg Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 212 09.02.2017 18:45
Control-money.com - Верну рефбэк 90% NETWEB-monitor Архив: Реферальные и страховые предложения 2 13.12.2016 13:49
Inv Control - invcontrol.com Versus18 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1779 05.03.2013 17:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Conqueror-V
Eco#Hash - eco-hash.com
От Conqueror-V в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alex356
Россиянам запретят пользоваться iPhone
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар BigBoi
Как запустить сарафанное радио: 5 советов
От BigBoi в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватара нет
PAMM-счет Duns63: 713357 (Forex-Trend)
От Duns в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар siroga.m
Welexfox-welexfox.com
От siroga.m в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
В ОПЕК ожидают восстановления цен на нефть в течение года
От Njord в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,713
Тем
471,314
Сообщений
11,660,717

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube