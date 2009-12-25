ConsenSys объявляет о запуске Академии блокчейн-разработчиков

Чутко реагируя на потребности рынка, испытывающего в данный момент глобальный дефицит блокчейн-разработчиков, компания ConsenSys объявила о запуске ConsenSys Academy 2017 Challenge – программы обучения для подготовки блокчейн-разработчиков.
Цель программы – подготовить специалистов для постоянно расширяющегося сектора рынка и предоставить им возможность работать на полной занятости в реальных приложениях, которые активно изменяют экономическую экосистему.
Академия открыта для профессиональных разработчиков и студентов. Тем не менее, для поступления кандидаты должны успешно пройти экзамен, на котором будут проверяться их навыки кодирования. Акши Федеричи, исполнительный директор специальных проектов ConsenSys, сообщила в интервью ETHNews, что компания ищет кандидатов, обладающих следующими навыками:
- Хорошее понимание OOP (объектно-ориентированный язык, используемый для создания смарт- контрактов).
- Профессиональное знание HTML и Javascript.
- Базовое понимание виртуализации и командной строки Linux.
- Свободное владение Git для совместной работы над кодом.
Федеричи далее уточнила:
“Вы получите наибольшую пользу от этого курса, если у вас уже есть хорошее понимание вычислительных парадигм и имеется активный опыт разработки, по крайней мере, в течение года”.
После прохождения тестирования все отобранные участники получат доступ к платной 10-недельной учебной программе, которая будет проводиться с 1 августа по 8 октября.
Согласно заявлению организаторов, в течение последней недели все учащиеся Академии вылетят в Дубай для участия в финальном турнире и церемонии награждения, проводимой Фондом перспектив Дубая. Кроме того, студенты получат возможность работать вместе с разработчиками ConsenSys над реальными проектами.
“Конкретные проекты будут раскрыты участникам программы и опубликованы в период с августа по сентябрь”, – говорит г-жа Федеричи.
В марте 2017 года ConsenSys был назначен Smart Dubai Office (SDO) городским советником по технологии блокчейн. Это назначение продиктовано стратегией Dubai Blockchain Strategy 2020, запущенной Шейхом Хамданом.
По завершении 2017 Challenge все учащиеся получат от ConsenSys сертификат, а также возможность присоединиться к команде разработчиков ConsenSys.
Возможность подачи заявок на обучение будет открыта до 1 июля 2017 года.
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