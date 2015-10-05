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Путин поручил ужесточить наказание за нелегальные потребкредиты

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Старый Сегодня, 17:03
#1
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Путин поручил ужесточить наказание за нелегальные потребкредиты


В 2016 году на 30% возросло число кредитов которые были получены без намерения их погашать, то есть исключительно с мошенническими целями. К таким кредитам относятся кредиты, займы и ссуды, по которым за 4 месяца не было сделано ни одного платежа. Причем больше всего от таких кредитов страдают Микрофинансовые организации, на которые совсем недавно Правительство России обрушивало весь свой гнев и возмущение из-за слишком высоких процентов, которые они берут за предоставление кредитов. И вот сейчас позиция Президента и Правительства коренным образом изменилась. Чтобы защитить банки и микрофинансовые организации от огромного наплыва мошенников, которые берут у них деньги и не погашают, Президент Путин дал поручение Правительству и Центробанку подготовить документы по ужесточению административной и уголовной ответственности, налагаемой на лиц, которые берут кредиты с мошеннической целью, то есть без намерения их погасить.

Рост плохих кредитов в банковской среде вынудил банки ужесточить свои требования по выдачи кредитов. И если еще пару лет назад в кредитные отделы банков ломились большие очереди желающих получить кредит, то сейчас кредитные отделы пустуют. Банки увольняют сотрудников, занимающихся выдачей кредитов или переводят их на другие должности. Постепенно количество "плохих" кредитов в банках уменьшается просто из-за того, что банки уменьшили выдачу кредитов и стали предъявлять более жесткие требования к заемщикам. Микрофинансовые организации все свои риски закладывают в высокие проценты. Они обычно дают кредиты всем желающим их получить, часто даже не проверяя людей на поддельные паспорта, утерянные или украденные паспорта.

Отсутствие проверок и легкая степень получения кредитов у микрофинансовых организаций приводит к тому, что люди не платят по кредитам и число таких лиц растет пугающими темпами.

Сейчас после того, как государство ужесточило деятельность коллекторов по взысканию долгов, микрофинансовые организации придумали новую страшилку для тех, кто не платит по долгам. Они пугают, что спишут долги, то есть их простят. Дело в том, что подобной практикой широко пользуются банки. Они списывают безнадежные долги, передавая дела судебным приставам. В результате такого списания должники становятся должны 13% от суммы долга, к тому же документы по самому долгу переданы приставам и они тоже должны взыскать долги. Таким образом сумма долгов увеличивается на 13%. К тому же банки часто списывают не только сами долги, но и проценты на них, таким образом, сумма долга только увеличивается и должник уже должен платить не только банку, но и государству. А это уже государственная машина, с наложением арестов на имущество, закрытием границ и т.д. и т.п.

Но чтобы эта машина заработала микрофинансовые организации должны простить долг, то есть его списать. И если банки это должны делать для отчетности, то для микрофинансовой организации это означает отказаться от долгов, т.е. передать их государству, что им делать не выгодно. Но если увеличится уголовная и административная ответственность за мошенническое получение кредитов, то страшилка микрофинансовых организаций может стать явью. И должник уже должен будет государству в случае списания долгов не только деньги, на него уже будет наложена ответственность. А микрофинансовые организации, чтобы показать серьезность своих намерений часть сведений по безнадежным долгам на самом деле будут передавать государству, чтобы другим не повадно было не платить по кредитам.

Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5928272a12cdf
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Старый Сегодня, 17:32
#2
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Имя: Aleksandr
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Re: Путин поручил ужесточить наказание за нелегальные потребкредиты
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Путин поручил ужесточить наказание за нелегальные потребкредиты
Не платят откат?)
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