Reali привлек $ 5 млн для интерактивного приложения по продаже и покупки недвижимости
Стартап Reali, расположенный в Сан-Матео (штат Калифорния), привлек $ 5 млн финансирования, закрыв раунд A для своего интерактивного приложения по продаже и покупки недвижимости.
Инвестиционный раунд был закрыт венчурным фондом Signia Venture Partners в сотрудничестве с бизнес-ангелами, а также с членами группы Warren Weiss. Благодаря финансированию, партнер Signia Venture Partners Эд Класс, присоединится к совету директоров Reali. Компания, планирует потратить привлеченный капитал для выхода на другие рынки, для улучшения маркетинга и для новых технологических разработок.
Основанная в 2015 году под руководством Амита Галлера (генеральный директор) совместно с Ами Авраам (корпоративный директор), Reali является разработчиком мобильного приложения, которое позволяет продавцам и покупателям недвижимости проводить сделки по честной цене.
Пользователи Reali могут воспользоваться набором функций приложения: поиск недвижимости, анализ рынка, а также связаться с экспертами (риелторами). Приложение не имеет высоких комиссий и каких либо дополнительных сборов, и имеет программу вознаграждений своих пользователей.
Также напомню, что стартап с момента своего запуска закрыл 2 раунда финансирования на общую сумму $ 7 млн.