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Reali привлек $ 5 млн для интерактивного приложения по продаже и покупки недвижимости

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Старый Сегодня, 16:59
#1
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Reali привлек $ 5 млн для интерактивного приложения по продаже и покупки недвижимости
Стартап Reali, расположенный в Сан-Матео (штат Калифорния), привлек $ 5 млн финансирования, закрыв раунд A для своего интерактивного приложения по продаже и покупки недвижимости.
Инвестиционный раунд был закрыт венчурным фондом Signia Venture Partners в сотрудничестве с бизнес-ангелами, а также с членами группы Warren Weiss. Благодаря финансированию, партнер Signia Venture Partners Эд Класс, присоединится к совету директоров Reali. Компания, планирует потратить привлеченный капитал для выхода на другие рынки, для улучшения маркетинга и для новых технологических разработок.


Основанная в 2015 году под руководством Амита Галлера (генеральный директор) совместно с Ами Авраам (корпоративный директор), Reali является разработчиком мобильного приложения, которое позволяет продавцам и покупателям недвижимости проводить сделки по честной цене.

Пользователи Reali могут воспользоваться набором функций приложения: поиск недвижимости, анализ рынка, а также связаться с экспертами (риелторами). Приложение не имеет высоких комиссий и каких либо дополнительных сборов, и имеет программу вознаграждений своих пользователей.

Также напомню, что стартап с момента своего запуска закрыл 2 раунда финансирования на общую сумму $ 7 млн.

Перевод специально для MMGP.RU

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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 17:05
#2
Интересующийся
 
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Инвестирую в: SEO
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 477
Благодарностей: 94
УГ: 17
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Re: Reali привлек $ 5 млн для интерактивного приложения по продаже и покупки недвижим
По аренде еще бы такое приложение в крупные города.
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Valensiano на форуме  
Старый Сегодня, 17:10
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,961
Благодарностей: 1,355
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.125
подарки
Автор темы Re: Reali привлек $ 5 млн для интерактивного приложения по продаже и покупки недвижим
Цитата:
Сообщение от Valensiano Посмотреть сообщение
По аренде еще бы такое приложение в крупные города.
Если дела у компании пойдут хорошо, она запросто выйдет на российский рынок... к примеру
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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 17:44
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 477
Благодарностей: 94
УГ: 17
КП: 0.236
Re: Reali привлек $ 5 млн для интерактивного приложения по продаже и покупки недвижим
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Если дела у компании пойдут хорошо, она запросто выйдет на российский рынок... к примеру
Американская компания, на российский рынок?
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Valensiano на форуме  
Старый Сегодня, 18:10
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,961
Благодарностей: 1,355
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.125
подарки
Автор темы Re: Reali привлек $ 5 млн для интерактивного приложения по продаже и покупки недвижим
Цитата:
Сообщение от Valensiano Посмотреть сообщение
Американская компания, на российский рынок?
Все возможно
Ну а если нет, то российские разработчики могут что-то свое придумать похожее.
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Alcest на форуме  
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Метки
недвижимость, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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