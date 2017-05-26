Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Life Galaxy - lifegalaxy.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:46
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,818
Благодарностей: 6,002
УГ: 36
КП: 0.142
подарки
награды Волшебный горшочек 
Life Galaxy - lifegalaxy.biz
Привет Форумчане, Друзья!💚 Представляю проект без дизайна, с шаблоном, проект "партизан"
в последствии будет новый дизайн, маркетинг, техническая составляющая!
я не админ/создатель проекта.
старт проекта: 26.05.2017тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

О Проекте!
(гугл перевод)

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.
LIFEGALAXY Ltd является долгосрочная высокая выработка Частная программа кредита, подкрепленные Forex торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.

Маркетинг Проекта!

Цитата:
1.7% В ДЕНЬ НА 60 ДНЕЙ (депозит возвращается в конце срока)

Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"

Платёжные Системы!
PM


Языки Проекта!

английский
( будут добавлены другие языковые версии)

Реферальная программа!

3% от депозита!


Регламент Выплат!

Инстант!



Максимальный депозит!

300$

Минимальный депозит!
10$
⚡Внимание!⚡

🔫Технические Характеристики🔫

Check GoldCoders' HYIP Manager License
lifegalaxy.biz - Licensed
Dates Created on 2017-05-25 - Expires on 2018-05-24 - Updated on 2017-05-25
IP Address 185.186.53.69 is hosted on a dedicated server
IP Location United Kingdom - England - Hoxton - Genius Security Ltd
Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM
Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.



Регистрация в проектЕ!!!

Мой Депозит!!!

Цитата:
Date : 05/26/2017 11:55
From/To Account : U14133725
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 177222714
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to LIFEGALAXY LTD
Hash : fd6a1c0446e05761be0dcaeeef6b6a74
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 14:54
#2
Sou
Топ Мастер
 
Имя: Соу
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 17,827
Благодарностей: 27,541
УГ: 5
КП: 0.188
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Ярик, прям по-королевски партизанчика оформил Интересно, хоть какой-нить мончик будет?

ПС. Успела отметиться вперед Кодяича, в его дневной сон
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Sou на форуме  
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Старый Сегодня, 14:56
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,818
Благодарностей: 6,002
УГ: 36
КП: 0.142
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Автор темы Re: Life Galaxy - lifegalaxy.biz
Цитата:
Сообщение от Sou Посмотреть сообщение
хоть какой-нить мончик будет?
моны будут и моны обзорники тоже
Спасибо
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 14:56
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 70
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УГ: 0
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Re: Life Galaxy - lifegalaxy.biz
ну тут явно не будет возврата депо.
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 14:58
#5
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,818
Благодарностей: 6,002
УГ: 36
КП: 0.142
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Автор темы Re: Life Galaxy - lifegalaxy.biz
imr56, о новый эксперт
жаль, что Вы недолго пробудете в этих рядах(
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 15:00
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 70
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Life Galaxy - lifegalaxy.biz
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
жаль, что Вы недолго пробудете в этих рядах(
вы меня убьете?

не увидел на сайте инфы о возврате депо. укажите мне, плиз.
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imr56 на форуме  
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