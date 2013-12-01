Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Лето близко, как планируете его провести?

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Старый Сегодня, 00:29
#1
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Сообщений: 112
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Лето близко, как планируете его провести?
Всем привет!
Как у нас повелось, с каждым приходом нового сезона мы обсуждаем его от А до Я. Кто планирует отдыхать целое лето, или хотя бы маленькую часть его? Кто будет работать и ждет зимнего отпуска?

Поговорим о бытие, планах и мечтах
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