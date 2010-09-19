Российский стартап ABC Solutions привлек более $1 млн для своей платформы Zozo

Инвестиционная компания Lanit Ventures предоставила венчурное финансирование российскому стартапу ABC Solutions, разработавшему уникальную площадку Zozo, предназначенную для улучшения работы с персоналом. О данном событии журналистам рассказали сотрудники этих двух компаний.
В беседе с журналистами сотрудница Lanit Ventures сообщила, что разговор идет о венчурном финансировании в сумме свыше 1 миллиона долларов взамен на миноритарный пакет акций стартапа. Полученные средства направят на последующее продвижение платформы и маркетинговые цели, сообщили представители ABC Solutions.
Работу над созданием площадки Zozo начали вести еще в прошлом году – в то же время по предложению компании ABC Consulting специально для данного направления бизнеса был основан проект ABC Solutions.
Площадка содержит в себе 2 основных продукта – Zozo RCAM, предназначенный чтобы прогнозировать параметры, которые влияют на необходимость в сотрудниках, а также для грамотного составления бюджета, улучшения оплаты труда, и продукт Zozo WFM, позволяющий создавать и контролировать расписание работы сотрудников, контролировать персональную производительность каждого работника и учитывать количество отработанных им часов посредством биометрических технологий.
Как утверждает генеральный директор стартапа Михаил Энгельгардт, платформа ориентирована на оптимизацию расходов на сотрудников при сохранении их количества и повышение качества услуг для торговых точек, гипермаркетов, банковских учреждений, транспортных фирм и прочих сфер, где присутствует необходимость в составлении планов относительно организации трудовых ресурсов.
Перед этим в текущем году стартап открыл лабораторию моделирования и улучшения различных трудоемких систем вместе с Уральским федеральным институтом. Первые тестовые проекты по интеграции данной платформы уже успешно осуществлены в ритейл-отделах таких компаний, как «МТС», «Мегафон», «Вымпелком», а также Inventive Retail Group.
По материалам rb.ru
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