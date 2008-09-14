Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 01:36
Сегодня, 00:05
#
1
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 321
Благодарностей: 51
УГ: 8
desires-chat.biz - Desires-Chat
Я не админ/владелец проекта, "
Desires-Chat" добавлен на мониторинг
Старт: 12.05.17
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Описание:
Цитата:
Desires-Chat — это инвестиционный проект, суть которого заключается непосредственно в заработке.Сюда можно вложить средства, и получать с них довольно неплохую прибыль. Как бонус, можно пообщаться в чате с такими же, как и вы, инвесторами.Основной акцент Desires-Chat был сделан на простоту, скорость и доступность использования. Desires-Chat — это легкий и быстрый современный веб-сайт,включающий в себя полноценную мобильную версию.
Инвестиционные планы:
150% за 20 дней
Начисления по 15% каждые 2 дня
Платёжные системы:
-
Payeer
-
PerfectMoney
-
Bitcoin
Реферальная система многоуровневая:
7% - 2%
Выплаты:
инстант
Тех. часть:
SSL, DDoS
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Наш депозит:
Сегодня, 00:15
#
2
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7,399
Благодарностей: 3,667
УГ: 8
подарки
Re: desires-chat.biz - Desires-Chat
что то мне это напоминает )))
мож кто нить подскажет ?)))
Сегодня, 01:14
#
3
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,503
Благодарностей: 11,170
УГ: 44
подарки
Re: desires-chat.biz - Desires-Chat
Цитата:
Сообщение от
Imperio
Начисления по 15% каждые 2 дня
зря ты это, админ! у такого сайта и планы должны быть соответствующие - например, одна выплата через 20 дней
чур 30% от собранного мне за идею!
а вообще, чото я не вижу способа добычи прибавочной стоимости - окромя пи...эээ...общения в чате
походу надо ему в млм переехать
Сегодня, 01:33
#
4
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,561
Благодарностей: 5,950
УГ: 44
Re: desires-chat.biz - Desires-Chat
Цитата:
Сообщение от
Imperio
Старт: 12.05.17
О Свежак принесли
щя кишлачники накинутся что отбоя не будет и хороводы с плясками и с бубнами, Короче - ОЗЗ!
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Сегодня, 01:36