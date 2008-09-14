Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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desires-chat.biz - Desires-Chat

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:05
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 321
Благодарностей: 51
УГ: 8
КП: 0.000
desires-chat.biz - Desires-Chat
Я не админ/владелец проекта, "Desires-Chat" добавлен на мониторинг

Старт: 12.05.17



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Описание:
Цитата:
Desires-Chat — это инвестиционный проект, суть которого заключается непосредственно в заработке.Сюда можно вложить средства, и получать с них довольно неплохую прибыль. Как бонус, можно пообщаться в чате с такими же, как и вы, инвесторами.Основной акцент Desires-Chat был сделан на простоту, скорость и доступность использования. Desires-Chat — это легкий и быстрый современный веб-сайт,включающий в себя полноценную мобильную версию.
Инвестиционные планы:

150% за 20 дней
Начисления по 15% каждые 2 дня

Платёжные системы:
-Payeer
-PerfectMoney
-Bitcoin

Реферальная система многоуровневая:
7% - 2%

Выплаты: инстант

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:

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Imperio вне форума  
Старый Сегодня, 00:15
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7,399
Благодарностей: 3,667
УГ: 8
КП: 0.137
подарки
Re: desires-chat.biz - Desires-Chat
что то мне это напоминает )))
мож кто нить подскажет ?)))
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Старый Сегодня, 01:14
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,503
Благодарностей: 11,170
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: desires-chat.biz - Desires-Chat
Цитата:
Сообщение от Imperio Посмотреть сообщение
Начисления по 15% каждые 2 дня
зря ты это, админ! у такого сайта и планы должны быть соответствующие - например, одна выплата через 20 дней чур 30% от собранного мне за идею!

а вообще, чото я не вижу способа добычи прибавочной стоимости - окромя пи...эээ...общения в чате походу надо ему в млм переехать
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Старый Сегодня, 01:33
#4
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,561
Благодарностей: 5,950
УГ: 44
КП: 0.390
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Re: desires-chat.biz - Desires-Chat
Цитата:
Сообщение от Imperio Посмотреть сообщение
Старт: 12.05.17
О Свежак принесли щя кишлачники накинутся что отбоя не будет и хороводы с плясками и с бубнами, Короче - ОЗЗ!
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