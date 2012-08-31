Стартап ZrCoin собрал $3,7 млн от более 1500 участников на рынке криптовалют

Краудфандинговая инвестиционная кампания ZrCoin признана состоявшейся.
С 11 по 25 мая собрано $3,7 млн при плане $3,5 млн на запуск производства синтетического циркония на Урале. Собранные средства позволяют запустить производство мощностью 400 тонн\месяц в 2018 г.
В основе кампании лежит новая технология инвестирования в проекты, основанная на блокчейн – ICO (Initial Coin Offering). За две недели в проекте приняли участие более 1500 инвесторов. В случае увеличения суммы до $7 млн к моменту окончания кампании 9 июня предприниматели направят средства на строительство второй производственной линии.
Структура привлеченных средств:
670,694 USD;
444 BTC;
651,430 WAVES;
2,837 LTC;
3,120 ETH;
6,732 ETH CLASSIC.
Подробная статистика по кампании и информация о проекте размещена на сайте: https://zrcoin.io
«Мы благодарим инвесторов за поддержку – ICO состоялось и наш завод по производству сырья, востребованного промышленностью, будет запущен. Благодаря технологии блокчейн удалось привлечь финансирование в сжатые сроки. Смелое решение предложить новый инструмент для инвестиций, обеспеченный товаром, который мы планируем производить, было встречено с интересом, – комментирует сооснователь ZrCoin Андрей Никоноров. – Мы рассчитываем, что нам удастся привлечь средства и для строительства второй линии. Все больше стартапов выбирают ICO в качестве способа получить средства на развитие, наша команда гордится быть в числе первых проектов реального сектора на рынке криптовалют».
Ранее команда проекта вложила около $1 млн собственных средств в разработку технологии производства синтетического циркония из отходов металлургической промышленности.
В основу монеты, выпущенной компанией ZrCoin, заложена стоимость 1 кг диоксида циркония (ZrO2). ZrCoin поступил в продажу по цене $1,40, к завершению ICO стоимость будет постепенно увеличиваться до $1,55. Как только начнется производство и доставка, токены будут выкуплены у инвесторов по рыночной цене производимого продукта ($2,80). Предполагается возможность физической поставки циркония по выбору держателя токенов. Размещенный в ходе краудфандинговой кампании ZrCoin – токен на блокчейн-платформе Waves – можно передавать и торговать им на бирже.
Проект ZrCoin объединяет в себе передовые технологии в сфере финансов и экологически безопасное промышленное производство одного из самых востребованных на мировом рынке огнеупорных материалов – синтетического диоксида циркония (ZrО2 ). Отличительная особенность – синтез продукта из промышленных отходов.
Первый завод будет расположен в г.Магнитогорск, Челябинской области, сроки окончания строительства и запуска первой линии производства намечены на весну 2018 г.