Русский стартап привлек $2,1 млн для своего уникального устройства ALT

Русский стартап Antilatency, разрабатывающий позиционные устройства слежения для гарнитур VR и AR, привлек инвестиции в начальном раунде в размере $2,1 млн, финансирования предоставил Московский фонд IIDF.
Инвестиции компания будет использоваться для ускорения выпуска ALT (отслеживает анти-латентность). ALT - это устройство, которое позволяет пользователям ходить с мобильною VR-гарнитурой, а не только использовать движения головы. Оно подключается к гарнитуре и соединяется с полосками инфракрасных маркеров, размещенных на земле через бортовую камеру трекера, гироскоп и акселерометр.
По данным компании, устройство может заранее предсказать движение за 30 мс, чтобы компенсировать задержку, также говорится, что устройство не вызовет головокружения, может использоваться на улице и несколькими пользователями.
Компания работала над системой два года, Петр Севостьянов, технический директор Antilatency, сказал: «Сегодня наша команда тестирует ранние прототипы, и наша мечта приближается к реальности. Виртуальная реальность, поддерживаемая нашим трекером, дает чудо-чувство полной свободы, без проводов и головокружения », - сказал он. «И теперь мы хотим, чтобы все на планете могли испытать ту же виртуальную реальность, что и мы».
Antilatency впервые представила ALT на выставке VRLA в Лос-Анджелесе в прошлом месяце и планирует продемонстрировать технологию в следующем месяце на CES Asia и E3. Компания планирует выпускать устройство для Европы, США и Китая.
Antilatency также планирует выпустить комплект разработчика и привлечь дополнительные средства через Kickstarter в конце этого года. В настоящее время компания базируется в Силиконовой долине, но сохраняет свои исследования и разработки в Воронеже, Россия.
Ожидается, что устройство ALT будет продаваться по цене около $100. У Google, Microsoft и Facebook есть похожие гарнитуры в разработке, которые предлагают позиционное отслеживание по принципу «наизнанку» - это означает, что гарнитурам не требуется отдельное внешнее оборудование, чтобы найти точное местоположение гарнитуры в заданном пространстве. Решение ALT по-прежнему зависит от этих огней, которые вы размещаете во всем пространстве. Тем не менее эта технология все еще может представлять собой вариант с низкой стоимостью, который может быть полезен в определенных ситуациях.
Оф. сайт стартапа - http://antilatency.com
Перевод специально для mmgp.ru