Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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gorogok.xyz -Рабочий Городок

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 07:59
#1
Любитель
 
Имя: Profmonitor
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 2,223
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
gorogok.xyz -Рабочий Городок
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:25.05.17.



Рабочий Городок

Цитата:
Привет! Ты зашёл на экономический игровой проект с выводом денег - "Рабочий городок"! Здесь ты можешь зарабатывать реальные деньги, занимаясь виртуальным бизнесом! Пройди регистрацию и начинай зарабатывать! Что это за игра?
Вкладывай свои свободные финансы в заводы, их ремонт и улучшение. Прибыль приносимая заводом напрямую зависит от его уровня. Никаких сложных операций и прочей чуши, просто заходи к нам ежедневно и собирай свою реальную прибыль!
Об игре:

Есть 4 завода, и 5 уровней улучшений. Ограничение состоит в том, что изначально тебе доступен 1 завод, второй откроется после того, как ты улучшишь первый до 3 уровня(напомню, это увеличит твою прибыль)

Маркетинг

Вся прибыль с заводов идёт на вывод
Игровая валюта:1р=1р

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+3% на пополнение! 10р в подарок! 3 вида бонусов!

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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