gorogok.xyz -Рабочий Городок

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:25.05.17.
Рабочий Городок
Об игре:
Цитата:
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Привет! Ты зашёл на экономический игровой проект с выводом денег - "Рабочий городок"! Здесь ты можешь зарабатывать реальные деньги, занимаясь виртуальным бизнесом! Пройди регистрацию и начинай зарабатывать! Что это за игра?
Вкладывай свои свободные финансы в заводы, их ремонт и улучшение. Прибыль приносимая заводом напрямую зависит от его уровня. Никаких сложных операций и прочей чуши, просто заходи к нам ежедневно и собирай свою реальную прибыль!
Есть 4 завода, и 5 уровней улучшений. Ограничение состоит в том, что изначально тебе доступен 1 завод, второй откроется после того, как ты улучшишь первый до 3 уровня(напомню, это увеличит твою прибыль)
Маркетинг
Вся прибыль с заводов идёт на вывод
Игровая валюта:1р=1р
Бонусы:
+3% на пополнение! 10р в подарок! 3 вида бонусов!
Реферальная программа:
7%-2%-1%(вывод)
Платежные системы:
Payeer,Perfect Money,Freekassa(авто)Активация выплат-20р
Наш вклад:
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