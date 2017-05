nonogirl Топ Мастер

Fresh Legend Investment - freshlegend.biz



Новый проект:



Дата запуска: 2017-05-24



Принимает: Perfectmoney, Bitcoin, Advcash, Payeer



Планы nvestment: 10,3% - 15% Час на 10 часов 107% - 210% Через 1 день 125% - 500% Через 3 дня 250% - 2500% Через 10 дней 750% - 8888% Через 30 дней



Минимальный вклад $1



Рефские до 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%







Перевод с Google:

Цитата: Мы стремимся к тому, чтобы финансовые рынки работали хорошо, чтобы потребители получали честную сделку, Защита потребителей, Повышение целостности рынка, Содействие конкуренции. Как торговая компания, мы специализируемся на общей глобальной торговле. Выбрав нас в качестве вашего экспертного торгового партнера, мы можем предоставить вам эффективные маркетинговые и дистрибутивные решения для ваших услуг



Сегодня наш сайт предоставляет перспективные сведения о слияниях и поглощениях, особых ситуациях, управляемых событиями, конвертируемых арбитражах, а также рынках акционерного капитала и операций на рынке долгового капитала.



Наш охват является глобальным, с отдельными продуктами, охватывающими Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Восточную Европу и Латинскую Америку. Кроме того, мы помогаем компаниям и отдельным лицам находить лучшие услуги для своих нужд.

Цитата: 10.3% - 15% Hourly For 10 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $0.50 - $1000.00 10.30

Plan 2 $1001.00 - $2000.00 10.60

Plan 3 $2001.00 - $3000.00 11.00

Plan 4 $3001.00 - $5000.00 12.00

Plan 5 $5001.00 - $7500.00 13.00

Plan 6 $7501.00 - $15000.00 14.00

Plan 7 $15001.00 - $100000.00 15.00





107% - 210% After 1 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $1000.00 107.00

Plan 2 $1001.00 - $2500.00 110.00

Plan 3 $2501.00 - $5000.00 120.00

Plan 4 $5001.00 - $7500.00 130.00

Plan 5 $7501.00 - $10000.00 150.00

Plan 6 $10001.00 - $25000.00 180.00

Plan 7 $25001.00 - $100000.00 210.00





125% - 500% After 3 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $1000.00 125.00

Plan 2 $1001.00 - $2500.00 135.00

Plan 3 $2501.00 - $5000.00 150.00

Plan 4 $5001.00 - $7500.00 180.00

Plan 5 $7501.00 - $10000.00 230.00

Plan 6 $10001.00 - $20000.00 350.00

Plan 7 $20001.00 - $100000.00 500.00





250% - 2500% After 10 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $1000.00 250.00

Plan 2 $1001.00 - $2500.00 350.00

Plan 3 $2501.00 - $5000.00 450.00

Plan 4 $5001.00 - $7500.00 750.00

Plan 5 $7501.00 - $10000.00 1250.00

Plan 6 $10001.00 - $20000.00 1800.00

Plan 7 $20001.00 - $100000.00 2500.00





750% - 8888% After 30 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $1000.00 750.00

Plan 2 $1001.00 - $2500.00 1000.00

Plan 3 $2501.00 - $5000.00 2000.00

Plan 4 $5001.00 - $7500.00 3000.00

Plan 5 $7501.00 - $10000.00 4000.00

Plan 6 $10001.00 - $20000.00 5000.00

Plan 7 $20001.00 - $100000.00 8888.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:

Цитата: The amount of 140 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1329860->U14802052. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to freshlegend.biz User investspot.. Date: 03:26 25.05.17. Batch: 177091021.

