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Eat Club привлек $30 млн сервиса по заказу и доставке обедов

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Старый Сегодня, 20:56
#1
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Eat Club привлек $30 млн сервиса по заказу и доставке обедов
Стартап Eat Club, расположенный в Гейтерсбёрге (штат Мэриленд), привлек $ 30 млн финансирования, закрыв раунд C для сервиса по заказу и доставке обедов.
Стратегические инвестиции предоставил Sodexo в сотрудничестве с уже существующими инвесторами из Trinity Ventures. Стартап нацелен использовать привлеченный капитал для расширения своего сервиса в Нью-Йорке и выйти на рынок Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.


Основанная в 2010 году под руководством Кевина Янга (сейчас на должности генерального директора) совместно с Джоном Дейзом (технический директор), Eat Club является сервисом для офисных работников для заказа обедов.

Офисные работники компаний могут заказать ланч и обед из местных ресторанов через специальное приложение и получить его ровно в 12:30. Стоимость обедов начинается от $ 8,95 и отсутствием каких либо сборов (налоги, доставка, подписка и др.).

На Eat Club можно заказать самые разные обеды, в частности холодные и горячие закуски, вегетарианские и молочные продукты.


На сегодняшний день, компания обслуживает более 20 тысяч подписчиков и считается одна из самых быстрых служб доставок обеда в Соединенных Штатах (точность 99.7%).

Стоит также отметить, что стартап с момента своего запуска уже привлек порядка $ 46 млн инвестиций, которые предоставили более 20 венчурных инвесторов.

Перевод специально для MMGP.RU
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Alcest на форуме  
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:56
#2
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
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Re: Eat Club привлек $30 млн сервиса по заказу и доставке обедов
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Eat Club привлек $30 млн сервиса по заказу и доставке обедов
Ладно один, два подобных стартапа, но когда их сотни начинаешь удивляться тому, насколько ленивые люди)
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Метки
доставка, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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