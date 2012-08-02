Eat Club привлек $30 млн сервиса по заказу и доставке обедов

Стартап Eat Club, расположенный в Гейтерсбёрге (штат Мэриленд), привлек $ 30 млн финансирования, закрыв раунд C для сервиса по заказу и доставке обедов.
Стратегические инвестиции предоставил Sodexo в сотрудничестве с уже существующими инвесторами из Trinity Ventures. Стартап нацелен использовать привлеченный капитал для расширения своего сервиса в Нью-Йорке и выйти на рынок Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.
Основанная в 2010 году под руководством Кевина Янга (сейчас на должности генерального директора) совместно с Джоном Дейзом (технический директор), Eat Club является сервисом для офисных работников для заказа обедов.
Офисные работники компаний могут заказать ланч и обед из местных ресторанов через специальное приложение и получить его ровно в 12:30. Стоимость обедов начинается от $ 8,95 и отсутствием каких либо сборов (налоги, доставка, подписка и др.).
На Eat Club можно заказать самые разные обеды, в частности холодные и горячие закуски, вегетарианские и молочные продукты.
На сегодняшний день, компания обслуживает более 20 тысяч подписчиков и считается одна из самых быстрых служб доставок обеда в Соединенных Штатах (точность 99.7%).
Стоит также отметить, что стартап с момента своего запуска уже привлек порядка $ 46 млн инвестиций, которые предоставили более 20 венчурных инвесторов.
Перевод специально для MMGP.RU