Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ckl Capital - cklcapital.co

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,757
Благодарностей: 2,473
Записей в блоге: 35
УГ: 15
КП: 0.292
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Ckl Capital - cklcapital.co
Я не админ/владелец проекта, проект Ckl Capital добавлен на мониторинг

Старт 19.05.17



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Описание:

CKL Capital является крупной глобальной компанией по управлению активами с хорошо зарекомендовавшими себя компаниями в регионе США, Азии, Тихоокеанского региона и Европы. Мы полагаем, что CKL Capital обладает обширным опытом для обеспечения надежного и последовательного инвестиционного процесса по всем нашим возможностям. Опыт, основанный на местных знаниях и опыте нашей команды и партнеров.

Наши сотрудники доверяют отделам, которые имеют опыт создания и администрирования целевых инструментов, предназначенных для четкой передачи финансовых пожеланий клиента. Это глубокое знание о тактике и доступных продуктах, в том числе ненадежных налоговых стратегиях, позволяет нашим сотрудникам создавать планы, которые удовлетворяют индивидуальные потребности каждого клиента, его семьи и других бенефициаров.

Инвестиционные планы:

1. 0.32-0.56% в день на 30 дней
2. 0.4-0.7% в день на 45 дней
3. 0.48-0.84% в день на 60 дней
4. 0.52-0.91% в день на 90 дней

Мин/макс депозит: 30$/∞

Платежные системы: Perfect Money, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 5-3-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

5.24.17 12:09 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14464855 from U4731311. Batch: 177025543. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 497, monitorinvestnet.
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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