Ckl Capital - cklcapital.co Я не админ/владелец проекта, проект Ckl Capital добавлен на мониторинг



Старт 19.05.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



CKL Capital является крупной глобальной компанией по управлению активами с хорошо зарекомендовавшими себя компаниями в регионе США, Азии, Тихоокеанского региона и Европы. Мы полагаем, что CKL Capital обладает обширным опытом для обеспечения надежного и последовательного инвестиционного процесса по всем нашим возможностям. Опыт, основанный на местных знаниях и опыте нашей команды и партнеров.



Наши сотрудники доверяют отделам, которые имеют опыт создания и администрирования целевых инструментов, предназначенных для четкой передачи финансовых пожеланий клиента. Это глубокое знание о тактике и доступных продуктах, в том числе ненадежных налоговых стратегиях, позволяет нашим сотрудникам создавать планы, которые удовлетворяют индивидуальные потребности каждого клиента, его семьи и других бенефициаров.



Инвестиционные планы:



1. 0.32-0.56% в день на 30 дней

2. 0.4-0.7% в день на 45 дней

3. 0.48-0.84% в день на 60 дней

4. 0.52-0.91% в день на 90 дней



Мин/макс депозит: 30$/∞



Платежные системы: Perfect Money, AdvCash



Выплаты: инстант



Реф.система: 5-3-1%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,







Наш депозит(листинг):



5.24.17 12:09 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14464855 from U4731311. Batch: 177025543. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 497, monitorinvestnet.

