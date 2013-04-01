Ckl Capital - cklcapital.co

Я не админ/владелец проекта, проект Ckl Capital добавлен на мониторинг
Старт 19.05.17
Посмотреть/Зарегистрироваться
Описание:
CKL Capital является крупной глобальной компанией по управлению активами с хорошо зарекомендовавшими себя компаниями в регионе США, Азии, Тихоокеанского региона и Европы. Мы полагаем, что CKL Capital обладает обширным опытом для обеспечения надежного и последовательного инвестиционного процесса по всем нашим возможностям. Опыт, основанный на местных знаниях и опыте нашей команды и партнеров.
Наши сотрудники доверяют отделам, которые имеют опыт создания и администрирования целевых инструментов, предназначенных для четкой передачи финансовых пожеланий клиента. Это глубокое знание о тактике и доступных продуктах, в том числе ненадежных налоговых стратегиях, позволяет нашим сотрудникам создавать планы, которые удовлетворяют индивидуальные потребности каждого клиента, его семьи и других бенефициаров.
Инвестиционные планы:
1. 0.32-0.56% в день на 30 дней
2. 0.4-0.7% в день на 45 дней
3. 0.48-0.84% в день на 60 дней
4. 0.52-0.91% в день на 90 дней
Мин/макс депозит:
30$/∞
Платежные системы:
Perfect Money, AdvCash
Выплаты:
инстант
Реф.система:
5-3-1%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
5.24.17 12:09 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14464855 from U4731311. Batch: 177025543. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 497, monitorinvestnet.