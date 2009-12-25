Своим ценовым ралли биткойн обязан альткойнам и политической неопределенности

Захватывающий всплеск цены биткойна может объясняться не просто спекулятивным буйством. По словам представителей отрасли, ралли продолжается отчасти благодаря энтузиастам, продающим более рискованные цифровые активы, вкладываясь в более устойчивую криптовалюту.
“В настоящее время большой объем средств, вкладываемых в биткойны, это, на самом деле, не доллар, йена или евро, а альткойны”, – сказал Питер Смит, соучредитель и генеральный директор цифровой платформы Blockchain, на отраслевой конференции Consensus 2017 во вторник, на которой присутствовало 2700 человек. “Люди считают, что многие из этих новых активов более рискованны, и поэтому, когда они могут принести большие прибыли, они продают их и переводят в биткойны”.
Некоторые опасаются очередного биткойн-пузыря, однако Смит и Эрик Вурхис, основатель и главный исполнительный директор криптобиржи ShapeShift, не слишком обеспокоены. Подъемы и спады являются нормальной частью любого экономического цикла, сказали они на конференции.
“Каждый раз, когда Биткойн проходит через фазы пузырей, появляется новая волна пользователей”, – сказал Вурхис. “Причина, по которой биткойн взлетает, заключается в том, что банки не занимаются инновациями”.
Всплеск также связан с глобальной политической неопределенностью в Китае, акции которого за последние месяцы сильно упали в цене, в то время как цена биткойна взлетела до невероятных цифр. Индекс Shanghai Composite 11 апреля упал на 6,9 процента на фоне обеспокоенности усилением мер по борьбе с торговлей с использованием заемных средств.
“Биткойн вырос на 100% менее чем за 2 месяца, в то время как Шанхай испытал ощутимый спад. Вероятно, это не совпадение!”, – написал во вторник в Твиттере генеральный директор Doubleline Capital Джефф Гундлах.
Вурхис объясняет:
“Биткойн – наименее спекулятивный из цифровых активов”.
Питер Смит добавляет:
“Одна из наиболее прекрасных черт Биткойна – это то, что вы каждый день имеете возможность наблюдать экономику свободного рынка, и пузыри являются частью этого процесса”.
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