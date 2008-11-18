Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,598 Благодарностей: 2,315 УГ: 1 подарки награды

3 метода раскрутки интернет-магазина Главное сосредоточиться на поиске товара, который бы прекрасно подходил для продажи онлайн. Не подходит все то, чем занимаются остальные. Иными словами сложно заработать на том, чем торгуют повсеместно. Поэтому только лишь когда задача с поиском и поставкой уникального продукта решена, можно переходить к этапу раскрутки магазина.



Метод раскрутки интернет-магазина при помощи социальных сетей.



Социальные сети – это огромный океан трафика, который можно привлекать, удерживать и мотивировать совершать покупки. Проблема в том, что сложно сделать первый результат, если социальные сети не раскручены. А раскрутить новый паблик или группу бывает не так уж и просто. Если есть возможность, то нужно пользоваться платными методами, ведь очень важно набрать хотя бы первые несколько тысяч участников, подписчиков, читателей. Не стремитесь только лишь продавать (исключение составляет категория одежды, косметики и некоторых аксессуаров). Если вы научитесь подавать интересный контент, то к вам будут приходить ради интереса, что очень важно. Далее можно прогревать аудиторию и мотивировать сделать покупку у вас. Продавцам дизайнерской одежды и аксессуаров проще – по статистике на профили с яркими вещами итак охотно подписываются.









Раскрутка интернет-магазина с помощью роликов на YouTube.



Если у вас сложный продукт, который нужно грамотно подавать и объяснять, то воспользуйтесь роликами. Видео быстрее и качественнее объяснит вашим потенциальным клиентам все, что их интересует.



Продвижение при помощи YouTube также можно считать раскруткой социальной сети, но это все же немного иной формат коммуникации, да и контент создавать чуть сложнее. Имеет смысл заниматься собственным каналом в том случае, если у вас интернет-магазин с продукцией, которая имеет хорошую маржинальность.







Раскрутка с помощью вебинаров.



Еще один метод раскрутки – проведение вебинаров, которые побуждают подписаться на рассылку, на блог, на канал на YouTube или даже сразу же купить у вас. Вебинары отлично работают в том случае, когда вы ищете оптовиков. Важно, чтобы презентации вел либо сам владелец бизнеса, либо компетентный человек, который сможете грамотно парировать возражения. Ведь в вебинарной комнате будет много участников и какой-то каверзный вопрос может загубить эффект от всей проделанной работы. К вебинарам нужно готовиться тщательно, но это действительно работающий способ привлечения аудитории.







Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Все больше начинающих предпринимателей решают открыть нишевый интернет-магазин, который бы занимался уникальными товарами. О создании проекта в области электронной коммерции также нередко задумываются и уже состоявшиеся предприниматели.Не подходит все то, чем занимаются остальные. Иными словами сложно заработать на том, чем торгуют повсеместно. Поэтому только лишь когда задача с поиском и поставкой уникального продукта решена, можно переходить к этапу раскрутки магазина., который можно привлекать, удерживать и мотивировать совершать покупки. Проблема в том, что сложно сделать первый результат, если социальные сети не раскручены. А раскрутить новый паблик или группу бывает не так уж и просто. Если есть возможность, то нужно пользоваться платными методами, ведь очень важно набрать хотя бы первые несколько тысяч участников, подписчиков, читателей. Не стремитесь только лишь продавать (исключение составляет категория одежды, косметики и некоторых аксессуаров).Далее можно прогревать аудиторию и мотивировать сделать покупку у вас. Продавцам дизайнерской одежды и аксессуаров проще – по статистике на профили с яркими вещами итак охотно подписываются.Если у вас сложный продукт, который нужно грамотно подавать и объяснять, то воспользуйтесь роликами. Видео быстрее и качественнее объяснит вашим потенциальным клиентам все, что их интересует.Продвижение при помощи YouTube также можно считать раскруткой социальной сети, но это все же немного иной формат коммуникации, да и контент создавать чуть сложнее. Имеет смысл заниматься собственным каналом в том случае, если у вас интернет-магазин с продукцией, которая имеет хорошую маржинальность.Еще один метод раскрутки – проведение вебинаров, которые побуждают подписаться на рассылку, на блог, на канал на YouTube или даже сразу же купить у вас.Важно, чтобы презентации вел либо сам владелец бизнеса, либо компетентный человек, который сможете грамотно парировать возражения. Ведь в вебинарной комнате будет много участников и какой-то каверзный вопрос может загубить эффект от всей проделанной работы. К вебинарам нужно готовиться тщательно, но это действительно работающий способ привлечения аудитории.

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