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Израильский стартап TReGo за 4 дня собрал почти 70 тысяч долларов на Kickstarter

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Израильский стартап TReGo за 4 дня собрал почти 70 тысяч долларов на Kickstarter


Стартап TReGo разработал новый велосипед-трансформер и собрал $ 69327 на Kickstarter


На Kickstarter всего 4 дня назад появился стартап с основателями из Израиля. Проект сделал уникальной велосипед, который сможет перевозить грузы средней тяжести. Так же велосипед может трансформироваться в тележку, для подъема грузов в высотных домах. Планируется, что такой продукт может заменить миникары доставок. Курьеры и доставщики могут использовать такой велосипед для доставок средних грузов и помочь экологии городов. Так же велосипед обладает высокой маневренностью.


По конструкции велосипед имеет спереди тележку с ящиком в которой можно перевозить грузы, а в случае необходимости отсоединить и везти груз далее в тележке. Хотя конструкция очень простая, максимальный вес перевозимых грузов может достигать 25 килограмм.


Проект на Kickstarter появился 20 мая и хочет собрать за 1 месяц - 80 тысяч долларов. Скорее всего ему это удастся, так как уже собрана сумма $ 69327. Если за оставшиеся 26 дней никто не добавит еще чуть более 10600 долларов то деньги останутся у инвесторов, но стоит предполагать, что необходимую сумму TReGo все же соберет.


Создал проект Офир Ядан, который придумал вместо 1 большого колеса сделать 2 маленьких удаленных в стороны, между которыми и находится тележка для груза.




Уникальность: 100.00%
Перевод специально для mmgp.ru kickstarter.com
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Метки
kickstarter, инвестиции, стартап
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