Globomen Профессионал

Имя: Алексей Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Россия Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.04.2009 Сообщений: 1,191 Благодарностей: 494 УГ: 0 КП: 0.351 подарки

Платежи для народа: чем отличается сервис Android Pay от конкурентов В России последним из конкурентов запустился платежный сервис Android Pay. Чем он отличается от Samsung Pay и Apple Pay и стоит ли в принципе менять банковскую карту на смартфон?





В России начал работать Android Pay — сервис для оплаты покупок с использованием смартфона c операционной системой Android. На первом этапе воспользоваться сервисом смогут владельцы карт Visa и Mastercard, выпущенных Альфа-банком, Райффайзенбанком, МТС Банком, Тинькофф Банком, ВТБ24, Сбербанком, Промсвязьбанком, Россельхозбанком, Бинбанком, банками «Открытие», «Ак Барс», «Точка» и «Русский стандарт», платежной системой «Яндекс.Деньги» (выпускает карты MasterCard). В будущем Android Pay планирует увеличить количество банков-партнеров.



Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение из Google Play. Приложение Android Pay можно установить на смартфоны, работающие на платформе Android версии 4.4 Kit Kat и выше. Кроме того, телефон должен быть оборудован модулем NFC (Near Field Communication), позволяющим совершить бесконтактный платеж. По словам директора департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инны Емельяновой, сервис не будет работать на смартфонах Samsung Galaxy Note III, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Light, Elephone P9000, Evo 4G LTE и Nexus 7 2012 года.



С точки зрения использования сервис ничем не отличается от аналогичных (Samsung Pay и Apple Pay, которые запустились в России осенью прошлого года), убедился корреспондент РБК в ходе тест-драйва. После скачивания приложения необходимо авторизоваться, используя аккаунт Google, и «привязать» банковскую карту — ввести ее реквизиты и личную информацию. После этого банк пришлет СМС с одноразовым паролем для подтверждения операции. Количество карт, которые можно привязать к Android Pay, не ограничено. Помимо дебетовых и кредитных карт пользователь может также «прикреплять» карты лояльности, отмечает Емельянова.



Чтобы оплатить покупку, нужно разблокировать экран и поднести телефон к терминалу. Через несколько секунд с карты спишутся деньги и придет уведомление о транзакции. Отследить операции по каждой карте можно в приложении. Для того чтобы посмотреть историю покупок, нужно кликнуть на соответствующую карту в приложении, и Android Pay покажет список платежей, совершенных при помощи нее. Пользователь также может получить детальную информацию по каждой операции, кликнув на платеж в списке.



Android Pay работает по тому же принципу, что и его конкуренты. Загруженной в приложение карте присваивается токен — цифровое значение, которое формирует платежная система при активации карты. В дальнейшем при совершении транзакций это значение будет использоваться вместо реквизитов карты. Этот способ оплаты более безопасен, чем те, что использовались в приложениях-кошельках раньше, отмечает Емельянова. «Раньше подобные приложения тем или иным образом хранили данные о карте, что в ряде случаев могло быть небезопасно в случае утраты этих данных. Токен же является всего лишь неким идентификатором, по которому платежная система может установить однозначное соответствие с картой, для которой он был выпущен», — объясняет она.



Отличия от Apple и Samsung



Существующие платежные сервисы работают на разных гаджетах. Сервис Apple Pay доступен только на устройствах Apple (iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделях смартфонов, а также на часах Apple Watch), Samsung Pay — на новейших смартфонах компании и на часах Samsung Gear S3. Владельцы смартфонов Samsung при этом смогут установить и Android Pay, и Samsung Pay.



Функционал у сервисов Android Pay и Apple Pay примерно одинаковый. А вот Samsung Pay несколько отличается от них — главным образом за счет использования специальной технологии MST (Magnetic Secure Transmission), позволяющей производить оплату даже на старых терминалах, которые не поддерживают бесконтактную оплату. Впрочем, в отличие от сервисов Apple и Android кошелек от Samsung не дает возможности оплачивать покупки в интернет-магазинах и мобильных приложениях, отмечает руководитель проектов блока «Электронный бизнес» Альфа-банка Наталья Карпова.



У Android Pay есть еще одна особенность — отсутствие ограничения по количеству карт, которые можно привязать к одному устройству при работе с этим сервисом. Для сравнения: Samsung Pay позволяет добавить десять карт, а Apple Pay — восемь.



Зачем банкам Android Pay



Банки стремятся запускать сервисы бесконтактной оплаты в первую очередь для того, чтобы не упустить тренд и не отстать в конкурентной гонке, считает гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. «Пока не приходится говорить о том, что это большой и выгодный для банков бизнес: объемы платежей через сервисы от Apple и Samsung растут, но они всё еще скромные. Однако банки понимают, что со временем смартфоны заменят карты как инструмент идентификации клиента, поэтому лидеры стараются не отставать в технологиях», — объясняет эксперт.



Его слова подтверждаются статистикой. По



В целом доля бесконтактных платежей в России растет. По оценкам банка «Русский стандарт», который в 2016 году исследовал платежное поведение людей в своей эквайринговой сети, доля бесконтактных платежей за год увеличилась с 4,4 до 16,9%. Заметный рост аналитики отметили осенью — в октябре доля таких платежей подскочила с 8,7 до 10,4%. Это связано с появлением новых платежных сервисов, считают в банке.



Количество клиентов Сбербанка, которые подключились к Apple Pay и Samsung Pay, на данный момент составляет 1 млн человек, говорит старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. Это около 30% пользователей — клиентов Сбербанка, чьи смартфоны Samsung и Apple соответствуют техническим требованиям платежных сервисов. Количество клиентов со смартфонами на платформе Android — около 13,9 млн, отмечает Кирсанова.​



Рост количества платежей с помощью смартфонов отмечают и в Тинькофф Банке. С осени, когда запустились сервисы оплаты покупок с помощью смартфонов, каждый месяц клиенты банка совершают в среднем на 25% больше покупок c помощью телефона, чем в предыдущем месяце, отметила в своем комментарии для РБК пресс-служба кредитной организации.​



Стоит ли пользоваться​



Android Pay может стать куда более популярным сервисом, чем Apple Pay и Samsung Pay, считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Android — наиболее популярная операционная система. На ней работают около 90% смартфонов в России», — поясняет он. По словам эксперта, ежегодно в России продается более 25 млн смартфонов, так что аудитория пользователей Android Pay может показать значительный рост в ближайшие два года.



Впрочем, это не приведет к революции на рынке бесконтактных платежей в стране, убежден Грибанов из Frank RG. Проникновение технологий будет постепенным, поскольку россияне довольно консервативны в своем платежном поведении, предпочитая более традиционные способы оплаты, отмечает он.



Тем не менее эксперт признает, что некоторые пользователи вполне могут предпочесть оплату смартфоном обычной банковской карте. В частности, если у клиента много карт, ему может быть проще заплатить телефоном, а не искать в кошельке нужную. «Кроме того, есть несколько пользовательских сценариев, когда оплата смартфоном действительно удобна: условно, если человек идет гулять с собакой и понимает, что нужно зайти в магазин. Кошелька, скорее всего, с собой нет, а телефон есть», — приводит пример эксперт.



Ключевой вопрос в распространении нового сервиса — безопасность, говорит Кусков. Даже у самых надежных систем могут быть проблемы, а Android привлекает к себе повышенное внимание создателей вирусов, поскольку это самая распространенная операционная система, отмечает он. С этой точки зрения популярности Android Pay будет зависеть от доверия пользователей, резюмирует он. Открытую статистику по популярности в России аналогичных сервисов Samsung Pay и Apple Pay компании не публикуют.



Источник В России начал работать Android Pay — сервис для оплаты покупок с использованием смартфона c операционной системой Android. На первом этапе воспользоваться сервисом смогут владельцы карт Visa и Mastercard, выпущенных Альфа-банком, Райффайзенбанком, МТС Банком, Тинькофф Банком, ВТБ24, Сбербанком, Промсвязьбанком, Россельхозбанком, Бинбанком, банками «Открытие», «Ак Барс», «Точка» и «Русский стандарт», платежной системой «Яндекс.Деньги» (выпускает карты MasterCard). В будущем Android Pay планирует увеличить количество банков-партнеров.Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение из Google Play. Приложение Android Pay можно установить на смартфоны, работающие на платформе Android версии 4.4 Kit Kat и выше. Кроме того, телефон должен быть оборудован модулем NFC (Near Field Communication), позволяющим совершить бесконтактный платеж. По словам директора департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инны Емельяновой, сервис не будет работать на смартфонах Samsung Galaxy Note III, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Light, Elephone P9000, Evo 4G LTE и Nexus 7 2012 года.С точки зрения использования сервис ничем не отличается от аналогичных (Samsung Pay и Apple Pay, которые запустились в России осенью прошлого года), убедился корреспондент РБК в ходе тест-драйва. После скачивания приложения необходимо авторизоваться, используя аккаунт Google, и «привязать» банковскую карту — ввести ее реквизиты и личную информацию. После этого банк пришлет СМС с одноразовым паролем для подтверждения операции. Количество карт, которые можно привязать к Android Pay, не ограничено. Помимо дебетовых и кредитных карт пользователь может также «прикреплять» карты лояльности, отмечает Емельянова.Чтобы оплатить покупку, нужно разблокировать экран и поднести телефон к терминалу. Через несколько секунд с карты спишутся деньги и придет уведомление о транзакции. Отследить операции по каждой карте можно в приложении. Для того чтобы посмотреть историю покупок, нужно кликнуть на соответствующую карту в приложении, и Android Pay покажет список платежей, совершенных при помощи нее. Пользователь также может получить детальную информацию по каждой операции, кликнув на платеж в списке.Android Pay работает по тому же принципу, что и его конкуренты. Загруженной в приложение карте присваивается токен — цифровое значение, которое формирует платежная система при активации карты. В дальнейшем при совершении транзакций это значение будет использоваться вместо реквизитов карты. Этот способ оплаты более безопасен, чем те, что использовались в приложениях-кошельках раньше, отмечает Емельянова. «Раньше подобные приложения тем или иным образом хранили данные о карте, что в ряде случаев могло быть небезопасно в случае утраты этих данных. Токен же является всего лишь неким идентификатором, по которому платежная система может установить однозначное соответствие с картой, для которой он был выпущен», — объясняет она.Существующие платежные сервисы работают на разных гаджетах. Сервис Apple Pay доступен только на устройствах Apple (iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделях смартфонов, а также на часах Apple Watch), Samsung Pay — на новейших смартфонах компании и на часах Samsung Gear S3. Владельцы смартфонов Samsung при этом смогут установить и Android Pay, и Samsung Pay.Функционал у сервисов Android Pay и Apple Pay примерно одинаковый. А вот Samsung Pay несколько отличается от них — главным образом за счет использования специальной технологии MST (Magnetic Secure Transmission), позволяющей производить оплату даже на старых терминалах, которые не поддерживают бесконтактную оплату. Впрочем, в отличие от сервисов Apple и Android кошелек от Samsung не дает возможности оплачивать покупки в интернет-магазинах и мобильных приложениях, отмечает руководитель проектов блока «Электронный бизнес» Альфа-банка Наталья Карпова.У Android Pay есть еще одна особенность — отсутствие ограничения по количеству карт, которые можно привязать к одному устройству при работе с этим сервисом. Для сравнения: Samsung Pay позволяет добавить десять карт, а Apple Pay — восемь.Банки стремятся запускать сервисы бесконтактной оплаты в первую очередь для того, чтобы не упустить тренд и не отстать в конкурентной гонке, считает гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. «Пока не приходится говорить о том, что это большой и выгодный для банков бизнес: объемы платежей через сервисы от Apple и Samsung растут, но они всё еще скромные. Однако банки понимают, что со временем смартфоны заменят карты как инструмент идентификации клиента, поэтому лидеры стараются не отставать в технологиях», — объясняет эксперт.Его слова подтверждаются статистикой. По данным Mediascope, в прошлом году сервисами бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay хотя бы один раз воспользовались 8,6% россиян. Сумму совершенных таким образом покупок компания не исследовала.В целом доля бесконтактных платежей в России растет. По оценкам банка «Русский стандарт», который в 2016 году исследовал платежное поведение людей в своей эквайринговой сети, доля бесконтактных платежей за год увеличилась с 4,4 до 16,9%. Заметный рост аналитики отметили осенью — в октябре доля таких платежей подскочила с 8,7 до 10,4%. Это связано с появлением новых платежных сервисов, считают в банке.Количество клиентов Сбербанка, которые подключились к Apple Pay и Samsung Pay, на данный момент составляет 1 млн человек, говорит старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. Это около 30% пользователей — клиентов Сбербанка, чьи смартфоны Samsung и Apple соответствуют техническим требованиям платежных сервисов. Количество клиентов со смартфонами на платформе Android — около 13,9 млн, отмечает Кирсанова.​Рост количества платежей с помощью смартфонов отмечают и в Тинькофф Банке. С осени, когда запустились сервисы оплаты покупок с помощью смартфонов, каждый месяц клиенты банка совершают в среднем на 25% больше покупок c помощью телефона, чем в предыдущем месяце, отметила в своем комментарии для РБК пресс-служба кредитной организации.​Android Pay может стать куда более популярным сервисом, чем Apple Pay и Samsung Pay, считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Android — наиболее популярная операционная система. На ней работают около 90% смартфонов в России», — поясняет он. По словам эксперта, ежегодно в России продается более 25 млн смартфонов, так что аудитория пользователей Android Pay может показать значительный рост в ближайшие два года.Впрочем, это не приведет к революции на рынке бесконтактных платежей в стране, убежден Грибанов из Frank RG. Проникновение технологий будет постепенным, поскольку россияне довольно консервативны в своем платежном поведении, предпочитая более традиционные способы оплаты, отмечает он.Тем не менее эксперт признает, что некоторые пользователи вполне могут предпочесть оплату смартфоном обычной банковской карте. В частности, если у клиента много карт, ему может быть проще заплатить телефоном, а не искать в кошельке нужную. «Кроме того, есть несколько пользовательских сценариев, когда оплата смартфоном действительно удобна: условно, если человек идет гулять с собакой и понимает, что нужно зайти в магазин. Кошелька, скорее всего, с собой нет, а телефон есть», — приводит пример эксперт.Ключевой вопрос в распространении нового сервиса — безопасность, говорит Кусков. Даже у самых надежных систем могут быть проблемы, а Android привлекает к себе повышенное внимание создателей вирусов, поскольку это самая распространенная операционная система, отмечает он. С этой точки зрения популярности Android Pay будет зависеть от доверия пользователей, резюмирует он. Открытую статистику по популярности в России аналогичных сервисов Samsung Pay и Apple Pay компании не публикуют.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Нужен хостинг?! BeGet - месяц тестового периода, на рынке с 2006 года.

Английский язык за 7 дней - без зубрежки лексики, заучивания грамматики и нудной теории. __________________