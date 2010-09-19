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Стартап KidPass привлек $5,1 млн, чтобы «вытащить» детей из цифрового мира

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Стартап KidPass привлек $5,1 млн, чтобы «вытащить» детей из цифрового мира


Среди смартфонов, планшетов, телевизоров, видеоигр и гарнитур виртуальной реальности трудно вытащить детей из этого цифрового мира. Стартап KidPass стремится изменить подобное положение дел, предложив онлайн-площадку для детей, которая ориентирована на постоянное членство, начиная от занятий художественным искусством и народными ремеслами до различных лагерей и музеев. Нью-йоркский стартап сегодня объявил о привлечении $5,1 млн. венчурного финансирования.

Родители могут выполнять поиск подходящих занятий для своих детей по их возрасту, категории и своему месторасположению непосредственно на самом веб-сайте KidPass или в iOS-приложении, а также подписываться на различные мероприятия, используя специальные членские кредиты. Основной тарифный план в размере 50 долларов в месяц предоставляет родителям 10 кредитов в месяц — мероприятия могут стоить, начиная от одного или двух кредитов и до 10 кредитов и более для полных дневных лагерей.



KidPass хочет стать чем-то наподобие ClassPass только для детской деятельности и сотрудничает с более чем 900 активными игроками, включая Music Together, Музей современного искусства, Super Soccer Stars, Gymboree, Craft Studio, Kidville и Chocolate Works. ''С момента своего запуска в 2016 году в данном проекте уже зарегистрировались более 20 000 семей, которые оформили подписку на более чем 100 000 мероприятий'', - заявил соучредитель и генеральный директор KidPass Соломон Лиу.

KidPass в настоящее время доступен только в Нью-Йорке, но стартап будет использовать новые инвестиции для расширения своей деятельности и на другие города, включая Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл, Бостон, Филадельфию, Вашингтон и Чикаго.

Данный стартап является недавним выпускником Y Combinator, и на сегодняшний день он привлек в общей сложности 6,3 миллиона долларов инвестиций. Текущий раунд возглавила венчурная компания Javelin Venture, с участием нового инвестора FJ Labs и многих действующих инвесторов: TIA Ventures, CoVenture, Bionic Fund, Y Combinator, а также Cocoon Ignite Ventures.

В настоящее время в компании KidPass работает 10 сотрудников.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/23/y...un-activities/

https://text.ru/antiplagiat/59248aa30cb17
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