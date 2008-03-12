Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BearBit - bearbit.club

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 23:14
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,586
Благодарностей: 2,915
Записей в блоге: 1
УГ: 11
КП: 0.006
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BearBit - bearbit.club
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: BearBit

Планы nvestment 102% - 120% через 1 день / 105% - 150% через 2 дня / 114% - 220% через 5 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 3%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google

Цитата:
1001/5000
Добро пожаловать на официальный сайт bearbit.club. Как вы знаете, биткойн - более безопасный и быстрый способ заплатить любому человеку или компании в мире. Это самая надежная и эффективная виртуальная валюта для платежей. Существуют ключевые преимущества использования Биткойн в качестве способа оплаты для деловых или личных целей. Биткойн - это виртуальная цифровая валюта и является формой денег, созданной на основе программного кода и вычислительных мощностей. Биткойн не принадлежит никому, государству, компании или банкам. Это первый в мире метод децентрализованных платежей. Все зависит от сети Биткойн, включая денежные переводы. Передачи производятся на одноранговой основе без каких-либо посредников между отправителем и получателем. У bearbit.club есть много экспертов в области биткойнов и других видов монет, торгующих на рынках криптовалюты. Мы обладаем более чем 1000 биткойнами, которые помогают нам эффективно и эффективно обмениваться между многими видами монет. И поэтому мы приносим нашим клиентам гораздо больше прибыли.
Инвестиционные планы:

Цитата:
102% через 1 день
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 102,00
План 2: 1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США. 103,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 104.00
План 4 5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 107,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 112,00
План 6 $ 20001,00 - $ 50000,00 120,00


150% через 2 дня
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долларов США 105,00
План 2 1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США 107,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 109.00
План 4 $ 5001,00 - $ 10000,00 115,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 130,00
План 6 $ 20001,00 - $ 50000,00 150,00


220% через 5 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 114,00
План 2 1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США 118,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 124.00
План 4 $ 5001,00 - $ 10000,00 140,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 170,00
План 6 $ 20001,00 - $ 50000,00 220,00


650% через 15 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 145,00
План 2: $ 1001,00 - $ 2000,00. 155,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 180.00
План 4 5001,00 - 10000,00 долл. США 250,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 350,00
План 6 20001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 650,00


1300% через 30 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долларов США 220,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2000,00 400,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 500.00
План 4 5001,00 - 10000,00 долл. США 600,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 1000,00
План 6 $ 20001,00 - $ 50000,00 1300,00


2300% через 45 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 400,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2000,00 600,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 900.00
План 4 5001,00 - 10000,00 долл. США 1300,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 1800,00
План 6 $ 20001,00 - $ 50000,00 2300,00

И более ...
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Мой вклад:

Цитата:
The amount of 120 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U14749733.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bearbit.club User naale..
Date: 19:31 23.05.17.
Batch: 176964316.
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 23:16.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 23:34
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 787
Благодарностей: 131
УГ: 7
КП: 0.000
подарки
Re: BearBit - bearbit.club
Медведя до создания темы нааля забросил чирик

23.05.17 15:19 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14749733 from U12167799. Batch: 176938499. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bearbit.club User m7a5.

Жду, что будет.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
m7a5 на форуме  
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