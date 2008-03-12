BearBit - bearbit.club

Планы nvestment 102% - 120% через 1 день / 105% - 150% через 2 дня / 114% - 220% через 5 дней
Минимальный вклад $10
Рефские до 3%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от CloudFlare
Перевод с Google
Цитата:
1001/5000
Добро пожаловать на официальный сайт bearbit.club. Как вы знаете, биткойн - более безопасный и быстрый способ заплатить любому человеку или компании в мире. Это самая надежная и эффективная виртуальная валюта для платежей. Существуют ключевые преимущества использования Биткойн в качестве способа оплаты для деловых или личных целей. Биткойн - это виртуальная цифровая валюта и является формой денег, созданной на основе программного кода и вычислительных мощностей. Биткойн не принадлежит никому, государству, компании или банкам. Это первый в мире метод децентрализованных платежей. Все зависит от сети Биткойн, включая денежные переводы. Передачи производятся на одноранговой основе без каких-либо посредников между отправителем и получателем. У bearbit.club есть много экспертов в области биткойнов и других видов монет, торгующих на рынках криптовалюты. Мы обладаем более чем 1000 биткойнами, которые помогают нам эффективно и эффективно обмениваться между многими видами монет. И поэтому мы приносим нашим клиентам гораздо больше прибыли.
Инвестиционные планы:
Цитата:
102% через 1 день
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 102,00
План 2: 1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США. 103,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 104.00
План 4 5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 107,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 112,00
План 6 $ 20001,00 - $ 50000,00 120,00
150% через 2 дня
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долларов США 105,00
План 2 1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США 107,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 109.00
План 4 $ 5001,00 - $ 10000,00 115,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 130,00
План 6 $ 20001,00 - $ 50000,00 150,00
220% через 5 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 114,00
План 2 1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США 118,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 124.00
План 4 $ 5001,00 - $ 10000,00 140,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 170,00
План 6 $ 20001,00 - $ 50000,00 220,00
650% через 15 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 145,00
План 2: $ 1001,00 - $ 2000,00. 155,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 180.00
План 4 5001,00 - 10000,00 долл. США 250,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 350,00
План 6 20001,00 долл. США - 50000,00 долл. США 650,00
1300% через 30 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долларов США 220,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2000,00 400,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 500.00
План 4 5001,00 - 10000,00 долл. США 600,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 1000,00
План 6 $ 20001,00 - $ 50000,00 1300,00
2300% через 45 дней
Полученная сумма плана ($) Прибыль (%)
План 1 10,00 - 1000,00 долл. США 400,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2000,00 600,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 900.00
План 4 5001,00 - 10000,00 долл. США 1300,00
План 5 $ 10001,00 - $ 20000,00 1800,00
План 6 $ 20001,00 - $ 50000,00 2300,00