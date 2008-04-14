Global-Coins - global-coins.net

Я не админ
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Принимает
:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney
Новый проект
: Global-Coins
Планы nvestment 2% ежедневно в течение 5 рабочих дней (возврат основного долга)
Минимальный вклад
$20
Рефские до
3 Levels: 5% - 1%－0.5%
Вывод типа
Pуководство
SSL зашита от
Comodo CA Limited
DDoS зашита от
DDOS-GUARD
Перевод с Google:
Посмотреть и Зарегистрироваться
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О нас
Наша история начинается с небольшой финансовой консультационной фирмы с небольшой командой менеджеров, которые помогают нашим клиентам инвестировать в их финансовые цели и мечты. Теперь наша компания является глобальным онлайн-поставщиком управляемых инвестиционных услуг и сопутствующих услуг для розничных и институциональных клиентов по всему миру. Мы понимаем, что ваши инвестиционные решения являются для вас личным и важным вопросом, поэтому мы проводим всестороннее обучение каждой возможности инвестиций в криптовалюту, а также потенциальных рисков и выгод от каждого варианта.
Мой вклад:
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Perfect Money® payment complete
Batch # 176965519
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U10195375 (Global Coins)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit from naale ref. # 897577