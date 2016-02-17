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Пропала транзакция и деньги с Blockchain.info

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Старый Сегодня, 21:58
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Пропала транзакция и деньги с Blockchain.info
Здравствуйте! Сразу скажу что я в этом деле новенький. С биткойном завел знакомство 3 дня назад. Покупатель попросил рассчитаться биткоинами, так как из Вьетнама не получается через Western Union отправить в Украину. Сделал кошелек в Blockchain. info. Дал номер человеку, он завел 0.5184 биткоина. Через 2 дня сделал еще 0.28.

Сегодня в очередной раз захожу и ужаснулся. На балансе 0.28 биткоина. А первого платежа будто бы и не было. В транзакциях его уже также нет, пропал. Захожу с Ipad.

Большая просьба помочь, разъяснить, что произошло?...



Заранее спасибо!
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