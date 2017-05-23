Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 22:05
Сегодня, 20:48
#
1
Профессионал
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Крым
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 802
Благодарностей: 879
УГ: 0
подарки
Swisscredit - Swisscredit.com
Я не админ!
Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney
Новый проект: Swisscredit.com
Планы:
2,1% Daily 15 календарных дней.
2,5% Daily 30 календарных дней.
3,0% Daily 60 кадендарных дней.
Минимальный вклад $25
Рефские до 8-3-2%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDos-Guard
Регистратор Домена Enom.inc
Мой вклад:
Цитата:
Цитата:
The amount of 1000 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U569****->U14747982. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to swisscredit.com User Modulle.. Date: 17:59 23.05.17. Batch: 176954968.
Последний раз редактировалось Modulle; Сегодня в
20:56.
Сказали спасибо 2 раз(а):
Сегодня, 20:56
#
2
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 4,071
Благодарностей: 409
УГ: 10
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
I'm joined!
Payment successfully completed!
Transaction ID 051923d9-461f-497b-bfda-56bd3e8390da
Date and time 23.05.2017 16:53
Shop swisscreditcom
Payment amount $500.00
Сегодня, 21:04
#
3
Профессионал
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 3,987
Благодарностей: 1,295
УГ: 3
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Глядя на вклады ТС и первого мона, хочется быстрее обчистить все свои кошельки и сделать вклад за компанию в проект
Сегодня, 21:05
#
4
Топ Мастер
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,013
Благодарностей: 4,619
УГ: 3
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
да тс нормально ворвался
Сегодня, 21:06
#
5
Профессионал
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: БОМЖ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.10.2015
Сообщений: 3,105
Благодарностей: 4,221
УГ: 9
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Да, согласен, какой-то новый подход. Пока на забор...
Сегодня, 21:10
#
6
Мастер
Имя:
Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 3,927
Благодарностей: 2,665
УГ: 7
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от
Modulle
The amount of 1000 USD
Цитата:
Сообщение от
myhyipsnet
Payment amount $500.00
кто следующий?
Сегодня, 21:13
#
7
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,459
Благодарностей: 11,151
УГ: 44
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в
21:19.
Сегодня, 21:13
#
8
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 119
Благодарностей: 28
УГ: 2
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Ну все уж хватит,фонд помощи свискредиту закончился
Сегодня, 21:17
#
9
HYIP.Observer
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,225
Благодарностей: 1,049
УГ: 22
награды
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Мой депозит :
23.05.17 18:13
Transfer
Sent Payment: 50.00 USD to account U14747982 from U1107741.
Batch: 176956344.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to swisscredit.com User HYIP.Observer.
Сегодня, 21:24
#
10
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 269
Благодарностей: 36
УГ: 0
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от
kodyaich
вобще прикольно - какой-то мод ГК, а может и совсем не ГК, но лицуху купили - штоб мы не сумлевалися, значить
что то вообще не похож на ГК, наверное только по наличию этой лицензии можно предположить что это именно он. Депы со старта немного пугают.
Сегодня, 21:31
#
11
Мастер
Имя:
Артём
Пол: Мужской
Адрес: ДНР
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 4,863
Благодарностей: 7,247
УГ: 4
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от
InfernusZp
Мой депозит :
это листинг(оплаченная реклама)? или своими?
Сегодня, 21:37
#
12
HYIP.Observer
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,225
Благодарностей: 1,049
УГ: 22
награды
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от
inspirau
это листинг(оплаченная реклама)? или своими?
Свои.
Не дорос еще мониторинг до того, чтобы на нем проекты листинги покупали. Все со своих инвестирую.
Сегодня, 21:39
#
13
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,459
Благодарностей: 11,151
УГ: 44
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
депы пошли по убывающей, но админ это предвидел, и - чтоб не ушли в отрицательные величины - прозорливо поставил нижний порог в четвертак
а что нынче четвертак? так, тьфу - и растереть (как заметил мне кто-то из пришпиленного)
"рупь не деньги, рупь - бумажка,
экономить - тяжкий грех!"(ВВС)
Сегодня, 21:40
#
14
Мастер
Имя:
Артём
Пол: Мужской
Адрес: ДНР
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 4,863
Благодарностей: 7,247
УГ: 4
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от
InfernusZp
Свои
похвально
, вопрос исчерпан
Сегодня, 21:40
#
15
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,089
Благодарностей: 818
УГ: 7
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
ниче так деп, ТС ломает стереотипы и будоражит сознание "чириконосцев" -)
а вообще выглядит симпатично, но, админ, порты надо прикрывать, а то как то несерьезно выглядит )
Сказали спасибо 2 раз(а):
Сегодня, 21:41
#
16
Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 4,339
Благодарностей: 7,914
УГ: 0
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Неплохо сделан, только депы в конце не очень
Сегодня, 21:42
#
17
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,459
Благодарностей: 11,151
УГ: 44
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от
ssergiuss
а вообще выглядит симпатично, но, админ, порты надо прикрывать, а то как то несерьезно выглядит )
Цитата:
Сообщение от
ssergiuss
Узнай куда я инвестирую
теперь узнали!
Сегодня, 21:43
#
18
Специалист
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 1,696
Благодарностей: 215
УГ: 53
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от
fora4ka
Глядя на вклады ТС и первого мона, хочется быстрее обчистить все свои кошельки и сделать вклад за компанию в проект
А мне что-то, наоборот, не хочется. Если вклад ТС - не листинг, то и хватит уже проекту на сегодня.
Сегодня, 21:45
#
19
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,089
Благодарностей: 818
УГ: 7
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от
kodyaich
теперь узнали!
милости просим ко мне на огонёк
з.ы. если что рефбека нету
Сегодня, 21:50
#
20
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,525
Благодарностей: 5,945
УГ: 34
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Уже хотел забуратосить, но кишлачные адепты в теме отбили все желание
Только сначала депнули
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Сегодня, 22:05