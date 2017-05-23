Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Swisscredit - Swisscredit.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:48
#1
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Крым
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 802
Благодарностей: 879
УГ: 0
КП: 0.112
подарки
Swisscredit - Swisscredit.com
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Swisscredit.com

Планы:
2,1% Daily 15 календарных дней.
2,5% Daily 30 календарных дней.
3,0% Daily 60 кадендарных дней.


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Мой вклад:

Цитата:
Цитата:
The amount of 1000 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U569****->U14747982. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to swisscredit.com User Modulle.. Date: 17:59 23.05.17. Batch: 176954968.
__________________
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SwissCredit - RCB 10 %
Последний раз редактировалось Modulle; Сегодня в 20:56.
Modulle на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
pooh95 (Сегодня), xbb (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:56
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 4,071
Благодарностей: 409
УГ: 10
КП: 0.000
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
I'm joined!
Payment successfully completed!
Transaction ID 051923d9-461f-497b-bfda-56bd3e8390da
Date and time 23.05.2017 16:53
Shop swisscreditcom
Payment amount $500.00
__________________
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myhyipsnet вне форума  
Старый Сегодня, 21:04
#3
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 3,987
Благодарностей: 1,295
УГ: 3
КП: 0.146
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Глядя на вклады ТС и первого мона, хочется быстрее обчистить все свои кошельки и сделать вклад за компанию в проект
__________________
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Сказали спасибо:
Kovacs (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:05
#4
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,013
Благодарностей: 4,619
УГ: 3
КП: 0.021
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
да тс нормально ворвался
__________________
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HDS на форуме  
Старый Сегодня, 21:06
#5
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: БОМЖ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.10.2015
Сообщений: 3,105
Благодарностей: 4,221
УГ: 9
КП: 0.665
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Да, согласен, какой-то новый подход. Пока на забор...
__________________
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toen на форуме  
Старый Сегодня, 21:10
#6
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 3,927
Благодарностей: 2,665
УГ: 7
КП: 0.007
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от Modulle Посмотреть сообщение
The amount of 1000 USD

Цитата:
Сообщение от myhyipsnet Посмотреть сообщение
Payment amount $500.00
кто следующий?
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V-seti на форуме  
Старый Сегодня, 21:13
#7
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,459
Благодарностей: 11,151
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
можно я?! а то очень денег хоцца! швейцары, мне кредит на полторы штуки - я знаю, у вас ессь!

вобще прикольно - какой-то мод ГК, а может и совсем не ГК, но лицуху купили - штоб мы не сумлевалися, значить и грин прикупили - не пожадничали, и ддос-гвард - тока депьте
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах!
Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 21:19.
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 21:13
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 119
Благодарностей: 28
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Ну все уж хватит,фонд помощи свискредиту закончился
__________________
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saahov вне форума  
Старый Сегодня, 21:17
#9
HYIP.Observer
Премиум
 
Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,225
Благодарностей: 1,049
УГ: 22
КП: 0.740
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Мой депозит :


23.05.17 18:13
Transfer
Sent Payment: 50.00 USD to account U14747982 from U1107741.
Batch: 176956344.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to swisscredit.com User HYIP.Observer.
__________________
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InfernusZp на форуме  
Старый Сегодня, 21:24
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 269
Благодарностей: 36
УГ: 0
КП: 0.042
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
вобще прикольно - какой-то мод ГК, а может и совсем не ГК, но лицуху купили - штоб мы не сумлевалися, значить
что то вообще не похож на ГК, наверное только по наличию этой лицензии можно предположить что это именно он. Депы со старта немного пугают.
fitbit на форуме  
Старый Сегодня, 21:31
#11
Мастер
 
Имя: Артём
Пол: Мужской
Адрес: ДНР
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 4,863
Благодарностей: 7,247
УГ: 4
КП: 0.448
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от InfernusZp Посмотреть сообщение
Мой депозит :
это листинг(оплаченная реклама)? или своими?
__________________
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inspirau на форуме  
Старый Сегодня, 21:37
#12
HYIP.Observer
Премиум
 
Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,225
Благодарностей: 1,049
УГ: 22
КП: 0.740
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от inspirau Посмотреть сообщение
это листинг(оплаченная реклама)? или своими?
Свои. Не дорос еще мониторинг до того, чтобы на нем проекты листинги покупали. Все со своих инвестирую.
__________________
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InfernusZp на форуме  
Старый Сегодня, 21:39
#13
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,459
Благодарностей: 11,151
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
депы пошли по убывающей, но админ это предвидел, и - чтоб не ушли в отрицательные величины - прозорливо поставил нижний порог в четвертак а что нынче четвертак? так, тьфу - и растереть (как заметил мне кто-то из пришпиленного)

"рупь не деньги, рупь - бумажка,
экономить - тяжкий грех!"(ВВС)
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах!
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 21:40
#14
Мастер
 
Имя: Артём
Пол: Мужской
Адрес: ДНР
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 4,863
Благодарностей: 7,247
УГ: 4
КП: 0.448
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от InfernusZp Посмотреть сообщение
Свои
похвально , вопрос исчерпан
__________________
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Старый Сегодня, 21:40
#15
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,089
Благодарностей: 818
УГ: 7
КП: 0.081
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
ниче так деп, ТС ломает стереотипы и будоражит сознание "чириконосцев" -)

а вообще выглядит симпатично, но, админ, порты надо прикрывать, а то как то несерьезно выглядит )
__________________
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ssergiuss на форуме  
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Старый Сегодня, 21:41
#16
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 4,339
Благодарностей: 7,914
УГ: 0
КП: 0.460
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Неплохо сделан, только депы в конце не очень
__________________
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kodyaich (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:42
#17
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,459
Благодарностей: 11,151
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
а вообще выглядит симпатично, но, админ, порты надо прикрывать, а то как то несерьезно выглядит )
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
Узнай куда я инвестирую
теперь узнали!
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах!
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 21:43
#18
Специалист
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 1,696
Благодарностей: 215
УГ: 53
КП: 0.004
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от fora4ka Посмотреть сообщение
Глядя на вклады ТС и первого мона, хочется быстрее обчистить все свои кошельки и сделать вклад за компанию в проект
А мне что-то, наоборот, не хочется. Если вклад ТС - не листинг, то и хватит уже проекту на сегодня.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
tionio на форуме  
Старый Сегодня, 21:45
#19
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,089
Благодарностей: 818
УГ: 7
КП: 0.081
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
теперь узнали!
милости просим ко мне на огонёк

з.ы. если что рефбека нету
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KissskA - горячий бот для бессовестных инвесторов! +Рефбэк!
Узнай куда я инвестирую
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 21:50
#20
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,525
Благодарностей: 5,945
УГ: 34
КП: 0.390
подарки
Re: Swisscredit - Swisscredit.com
Уже хотел забуратосить, но кишлачные адепты в теме отбили все желание
Только сначала депнули
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Musya Rich на форуме  
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